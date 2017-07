Od pondelka sa začnú práce na križovatke v Tatranskej Lomnici

Na ilustračnej snímke historický motorový vlak M 131 Hurvínek (vpravo) a moderná vlaková súprava v stanici Tatranská Lomnica Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) - Od pondelka 24. júla sa začnú práce na výstavbe kruhovej križovatky, ktorá je naplánovaná v časti Jamy v Tatranskej Lomnici. Dôsledkom toho budú musieť nielen návštevníci, ale aj obyvatelia mesta Vysoké Tatry rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami.Úplná uzávera miestnej komunikácie je naplánovaná od križovatky až po výjazd účelovej komunikácie vedúcej ku apartmánom Kukučka, čo je zhruba 50 metrov dlhý úsek, ktorý si však vyžiada zmeny značenia aj na zostávajúcej časti miestnej komunikácie.konkretizoval Štefan Mulik z oddelenia územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy mesta na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách.Cesta Slobody bude prejazdná, potrebné je však rátať s obmedzením.uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest pre oblasť Poprad Marián Barilla. S uzavretím i dočasnou zmenou dopravy v nadväzujúcej časti komunikácie sa ráta do 21. októbra, kedy je predpokladané ukončenie prác na kruhovej križovatke.Pri výstavbe kruhovej križovatky ide o združenú investíciu. Prešovský samosprávny kraj združil prostriedky s mestom Vysoké Tatry a na výstavbe sa finančným plnením budú podieľať aj dva podnikateľské subjekty, a to Tatry mountain resorts, a. s., a Esin group, a. s., ktorá prevádzkuje zariadenie cestovného ruchu Kukučka.vysvetlil Barilla.Predpokladaný rozpočet na túto investičnú akciu sa odhadoval na zhruba 230.000 eur. Z verejného obstarávania vzišiel zhotoviteľ stavby, prešovská spoločnosť C.M.R Slovakia, s. r. o., ktorá ponúkla realizáciu prác vo výške viac ako 166.160 eur. Tatranská samospráva bude zabezpečovať verejné osvetlenie vo vlastnej réžii a odhadované náklady by mali byť okolo 5000 eur.