Od roku 2030 by v Paríži nemali jazdiť žiadne autá na fosílne palivá

Paríž 12. októbra (TASR) - V snahe znížiť znečistenie ovzdušia v Paríži chce tamojšia radnica od roku 2030 z ulíc mesta vykázať autá na benzín.Informovala o tom dnes agentúra AP, ktorá súčasne pripomenula dávnejšie rozhodnutie primátorky Paríža Anne Hidalgovej; tá chce, aby autá na dieselové palivo prestali v Paríži jazdiť do roku 2024, keď francúzska metropola bude hostiť letné olympijské hry.Radnica bude v budúcnosti klásť dôraz na elektromobily, bicykle a verejnú dopravu v meste i metropolitnej oblasti, kde sa začala výstavba novej siete prímestských vlakov.Podľa AP 60 percent Parížanov auto ani nevlastní, ale Hidalgovej plány urobiť z Paríža "zelenšie" mesto mnohých z nich hnevajú a obviňujú primátorku, že proti autám bojuje. V snahe upokojiť kritikov parížska radnica vo svojom dnešnom vyhlásení spresnila, že zámer pre rok 2030 nie je "de facto zákazom", ale "uskutočniteľným a realistickým cieľom". Dodala, že úrady budú s občanmi i výrobcami áut pokračovať v diskusii na túto tému.Francúzsky úrad verejného zdravia nedávno informoval, že dôsledky znečistenia ovzdušia sú treťou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí vo Francúzsku.AP dodala, že v snahe znížiť znečistenia ovzdušia v Paríži Hidalgová nariadila sériu opatrení, medzi ktorými je aj vylúčenie áut zo slávneho parížskeho bulváru Champs-Elysées raz do mesiaca, či možnosť prenajať si bicykel alebo elektromobil a ponúknuť tak Parížanom alternatívu k ich autám.Podľa AP je Hidalgová v realizácii plánov na ozdravenie mesta razantnejšia ako francúzska vláda, ktorá - podľa ministra životného prostredia Nicolasa Hulota - chce od roku 2040 zakázať predaj áut na fosílne palivá.Paríž bol koncom roku 2015 miestom, kde bola podpísaná dohoda o ochrane klímy, ktorá si za hlavný cieľ kladie udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou, a to prostredníctvom obmedzenia emisií skleníkových plynov.