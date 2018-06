Od smrti amerického herca Gregoryho Pecka uplynulo 15 rokov

Gregory Peck. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles/Bratislava 12. júna (TASR) – Od smrti amerického herca Gregory Pecka, ktorý bol jednou z najpopulárnejších filmových hviezd 20. storočia, uplynie v utorok 12. júna 15 rokov.Vďaka vysokej postave a sympatickej tvári Gregory Peck stvárňoval nielen westernových, ale aj iných ušľachtilých hrdinov či ochrancov práv. Nezabudnuteľné herecké výkony ocenené nomináciou na Oscara predviedol vo filmoch Kľúče od kráľovstva (1944), Dieťa divočiny (1946), Džentlmenská dohoda (1947) a Priamo nad hlavou (1949). Cenu Akadémie nakoniec získal až v roku 1963 za úlohu Atticusa Fincha v dráme Ako zabiť vtáčika (1962).Gregory Peck sa narodil 5. apríla 1916 v La Jolla v americkej Kalifornii. Po absolvovaní rímskokatolíckej vojenskej akadémie v Los Angeles a neskôr strednej školy v San Diegu študoval lekársku prípravku a dejiny literatúry na Kalifornskej univerzite v Berkeley (University of California v Berkeley). Popri športových aktivitách účinkoval aj v študentskom divadelnom krúžku. Herectvo mu učarovalo natoľko, že zanechal štúdium medicíny a v roku 1939 odišiel do New Yorku s úmyslom venovať sa mu profesionálne. Svoj talent dva roky rozvíjal prostredníctvom hereckých kurzov a v roku 1942 sa prvýkrát postavil na javisko slávneho Broadwaya.Pred filmovou kamerou debutoval vo vojnovej dráme Days of Glory (Dni slávy, 1944). Nasledujúca rola katolíckeho misionára Francisa Chisholma vo filme podľa románu Josepha Cronina The Keys of the Kingdom (Kľúče od kráľovstva, 1944) mu v roku 1946 vyniesla prvú nomináciu na Oscara. Charizmatický Gregory Peck si získal srdcia divákov v úlohách kladných hrdinov, akých stvárnil napríklad v snímkach The Paradine Case (Prípad Paradineová, 1962), Cape Fear (Mys hrôzy, 1962), The Gunfighter (Pištoľník, 1950), Mackenna's Gold (Mackennovo zlato, 1969) alebo The Big Country (Veľká zem, 1958). Svojho času jeden z najobsadzovanejších hercov Hollywoodu zažiaril aj po boku pôvabnej Audrey Hepburnovej v kultovej komédii Roman Holiday (Prázdniny v Ríme, 1953) alebo vo filmovej adaptácii dobrodružného románu Hermana Melvilla Moby Dick (Biela veľryba, 1956). Netypickú zápornú postavu, nacistického masového vraha Josefa Mengeleho na úteku v Latinskej Amerike, si zahral vo filme The Boys from Brazil (Chlapci z Brazílie, 1978).Životný herecký výkon podal Gregory Peck v protirasistickej filmovej dráme To Kill a Mockingbird (Ako zabiť vtáčika, 1962), ktorá vznikla na základe rovnomenného románu americkej spisovateľky Harper Leeovej. Za postavu advokáta Atticusa Fincha získal v roku 1963 Oscara.Od 80. rokov 20. storočia sa Gregory Peck sústredil hlavne na televízne projekty. V miniseriáli The Blue and the Gray (1982) o americkej občianskej vojne Severu proti Juhu si zahral amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Najväčší úspech v tomto období dosiahol televízny film The Scarlet and the Black (Šarlátový a čierny, 1983) nakrútený podľa skutočných udalostí. Inšpiráciou bol príbeh katolíckeho kňaza, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil tisíce Židov tak, že ich tajne pašoval z Ríma do neutrálneho Vatikánu. V roli írskeho kardinála monsignora Hugha O'Flahertyho predviedol Gregory Peck dodnes významne cenený herecký výkon. Vo svojej hereckej aktivite nepoľavil ani v pokročilejšom veku, keď sa pripomenul úlohou spisovateľa Ambrosa Bierceho v psychologickej dráme Old Gringo (Prisťahovalec, 1989).Od roku 1958 pôsobil Peck aj ako filmový producent niekoľkých spoločensko-kritických snímok. Bol členom Národnej umeleckej rady, v rokoch 1967-1970 prezidentom americkej Akadémie filmových umení a vied a tiež zakladajúcim členom, neskôr aj predsedom Amerického filmového inštitútu (AFI). V roku 1986 ho vyznamenali Humanitárnou cenou Jeana Hersholta, udelili mu aj cenu AFI za celoživotné dielo (1989), Čestného Cézara (1995) a Cenu na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Karlových Varoch (1996).O jeho živote a práci vznikol celovečerný televízny dokument, ktorý postupne nakrúcali v rokoch 1995-1999 s názvom Rozhovor s Gregory Peckom.Legendárny herec Gregory Peck zomrel 12. júna 2003 vo veku 87 rokov v Los Angeles v USA.