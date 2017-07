Od smrti českého Walta Disneyho uplynie polstoročie

Záver sezóny v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre bude patriť rozprávkovej klasike Ferdo Mravec. Režijne ju pripravil Jakub Nvota. Na snímke zľava Juraj Ďuriš a Martin Šalacha počas generálnej skúšky. Nitra, 28. mája 2014. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha/Bratislava 3. júla (TASR) – Presne polstoročie uplynie v utorok 4. júla od smrti českého spisovateľa, ilustrátora, novinára, grafika, karikaturistu, entomológa a duchovného otca legendárnej kreslenej postavy Ferda Mravca – Ondřeja Sekoru, ktorý tvoril aj pod pseudonymom Oldřich Sekora.Ondřej Sekora sa narodil 25. septembra 1899 v Královém Poli na Morave vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku (dnes Česko) v rodine odborného učiteľa. Ako sedemročnému mu umrel otec, následkom čoho vyrastal, spolu s piatimi súrodencami vo veľmi skromných pomeroch.V Královém Poli vychodil obecnú školu, následne študoval na gymnáziu v Brne. V gymnaziálnych štúdiách pokračoval po presťahovaní sa rodiny k príbuzným vo Vyškove. Už v mladom veku prejavoval veľký záujem o prírodu, dôsledne zbieral a triedil rôzne druhy chrobákov i motýľov. Koncom prvej svetovej vojny bol odvedený ako jednoročný armádny dobrovoľník do rakúskej Viedne, a preto zmaturoval až po vojne v roku 1919.Počas štúdia na gymnáziu sa výtvarne vzdelával u Vladimíra Šindlera a v rokoch 1929 až 1931 študoval ako hospitant na súkromnej všeobecnej škole pre kreslenie a maľbu u profesora Arnošta Hofbauera v českej Prahe. Medzi svoje výtvarné vzory radil Mikoláša Aleša, Wilhelma Buscha, Pietra Brueghela st. a Henri Rousseaua.Po prerušení štúdia práva v Brne nastúpil v roku 1921 na miesto športového referenta a kresliča v redakcii Lidových novin. Svoje športové reportáže dopĺňal neobyčajnými kresbičkami. V rubrike Detský kútik, ktorý Sekora redigoval v rokoch 1927–1941, zabával veselými postavičkami aj detského čitateľa. V roku 1923 kreslil úspešný seriál Voříškova dobrodružství - o malom zvedavom psíkovi. Seriál vyšiel knižne v roku 1926.V januári 1933 sa v Lidových novinách (niektoré pramene uvádzajú ilustrovaný časopis Pestrý týden - v roku 1927) po prvý raz objavuje ako postava kresleného seriálu pre dospelých legendárna postavička Ferda Mravca, ku ktorému v roku 1935 pribudol aj chrobák Truhlík.V roku 1936 vychádza prvá Sekorova kniha pre deti – Ferdo Mravec (Ferda Mravenec). Po nej v nasledujúcich 11 rokoch vyšli ďalšie knižné publikácie, ako napríklad Ferdo v cudzích službách (Ferda v cizích službách), Ferdo v mravenisku (Ferda v mraveništi), Ferdův slabikář, Trampoty brouka Pytlíka, Malířské kousky brouka Pytlíka.Jeho knihu Uprchlík na ptačím stromě ocenili na Svetovej výstave EXPO 1958 v belgickom Bruseli.Po druhej svetovej vojne vydáva Sekora ďalšie knihy, napríklad Ferdo cvičí mravenisko (Ferda cvičí mraveniště) v roku 1947, či v tom istom roku Kroniku města Kocourkova.Ondřej Sekora bol zakladateľom prvých českých ragbyových klubov, autorom českej ragbyovej terminológie, športovým trénerom ragbyových mužstiev Moravská Slávie v Pisárkách a AFK Žižka Brno. O ragby napísal v roku 1926 aj knihu Rugby, jak se hraje a jeho pravidla. Založil a redigoval časopis Sport, pričom sa venoval aj kresleniu politických karikatúr.V rokoch 1944–1945 bol internovaný v pracovných táboroch v Bystřici u Benešova, Kleinsteine (v dnešnom Poľsku) a v Osterode v Nemecku. Počas väznenia nielen kreslil a písal, ale spolu so spoluväzňom - hercom Oldřichom Novým – hrával bábkové divadlo z bábkami vytvorenými zo zemiakov.Po druhej svetovej vojne vstúpil do Komunistickej strany Československa (KSČ) a svojím spôsobom sa aktívne zúčastňoval po celý zvyšok života na propagande komunistického režimu.Podieľal sa na založení časopisu Dikobraz, v roku 1949 stál pri zrode Státniho nakladatelství dětské knihy (neskôr Albatros). Od roku 1952 ako autor na voľnej nohe prispieval do detských časopisov Matěřidouška, Ohníček a Pionýr.V roku 1964 získal titul zaslúžilý umelec a v roku 1966 cenu Marie Majerovej za literatúru.Umelec, označovaný aj za českého Walta Disneyho, umrel 4. júla 1967 v Prahe vo veku 67 rokov.