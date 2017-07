Od smrti spisovateľky Jane Austenovej uplynie 200 rokov

Anglická spisovateľka Jane Austenová. Foto: WIKIPÉDIA Foto: WIKIPÉDIA

Winchester/Bratislava 18. júla (TASR) - Román spisovateľky Jane Austenovej s názvom Pýcha a predsudok (Pride and Prejudice) z roku 1813 označil v britskej ankete najvášnivejších čitateľov takmer každý respondent za svoju najobľúbenejšiu knihu. Dielo sa dostalo aj na druhú priečku v prieskume televíznej a rozhlasovej stanice BBC o najobľúbenejší britský román. V utorok 18. júla uplynie od úmrtia jeho autorky 200 rokov.Spisovateľka Jane Austenová sa narodila 16. decembra 1775 v britskom Steventone, pochádzala z rodiny duchovného. Vyrastala v kreatívnom rodinnom prostredí s veľa deťmi, v ktorom sa napríklad pripravovali produkcie divadelných hier. Sám otec povzbudzoval svoju nesporne talentovanú dcéru v jej spisovateľských začiatkoch. Neskôr žila Jane Austenová, ktorá odmietla jedinú známu ponuku na sobáš, so svojou sestrou na juhu Anglicka. Venovala sa tvorbe, dokonca aj keď vážne ochorela neprestala písať.Originálna verzia románu Pýcha a Predsudok vznikla v rokoch 1796-1797 pod názvom First Impressions a mala formu listov. Dielo je pokladané za jeden z najpopulárnejších románov anglickej literatúry vôbec. Hlavnými postavami sú mladá, dôvtipná a citlivá Elizabeth Bennetová stelesňujúca samu autorku a inteligentný, ale neprístupný, navonok necitlivý Fitzwilliam Darcy. Román opisuje, ako obaja hrdinovia postupne prekonávajú svoju pýchu a zbavujú sa predsudkov, ktoré bez toho, aby o tom sami vedeli, prekonáva predovšetkým ich vzájomná osudová láska.Ďalšími románmi spisovateľky sú napríklad Rozum a cit (Sense & Sensibility, 1811), Mansfield Park (1814), Emma (1815), Northangerské opátstvo (Northanger Abbey, 1817), Persuasion (Presviedčanie, 1817). Ako spisovateľku ju vysoko uznával slávny spisovateľ sir Walter Scott. Jej sláva a uznanie medzi literárnymi kritikmi od tej doby len stúpala.Spisovateľka zomrela 18. júla 1817 vo Winchesteri vo veku 41 rokov.Prvé vydanie románu Pýcha a predsudok nájdené náhodou na jednom škótskom hrade v Ayrshire vydražili v roku 2002 v aukčnom dome Lyon and Turnbull za rekordnú sumu 62.500 amerických dolárov.Jediný známy portrét Jane Austenovej bol daný v apríli 2007 do dražby v americkom New Yorku.Nedokončený rukopis románu s názvom The Watsons (Watsonovci) Jane Austenovej vydražili v júli 2011 na aukcii v Londýne za 993.250 libier (1,1 milióna eur). Nedokončený román napísala okolo roku 1804, v ranom období svojej tvorby, publikovaný však bol až po jej smrti. Je vôbec najstarším zachovaným jej rukopisom. Autorka v rukopise vlastnoručne urobila množstvo opráv, čo poskytlo cenný pohľad do procesu jej tvorby.