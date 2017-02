Od soboty Six Nations s bonusovým bodovaním, titul obhajuje Anglicko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program Six Nations 2017



1. kolo:



Škótsko - Írsko (sobota 4. februára, 15.25 h SEČ, BT Murrayfield)

Anglicko - Francúzsko (sobota 4. februára, 17.50, Twickenham Stadium)

Taliansko - Wales (nedeľa 5. februára, 15.00, Stadio Olimpico)



2. kolo:



Taliansko - Írsko (sobota 11. februára, 15.25, Stadio Olimpico)

Wales - Anglicko (sobota 11. februára, 17.50, Principality Stadium)

Francúzsko - Škótsko (nedeľa 12. februára, 16.00, Stade de France)



3. kolo:



Škótsko - Wales (sobota 25. februára, 15.25, BT Murrayfield)

Írsko - Francúzsko (sobota 25. februára, 17.50, Aviva Stadium)

Anglicko - Taliansko (nedeľa 26. februára, 16.00, Twickenham Stadium)



4. kolo:



Wales - Írsko (piatok 10. marca, 21.00, Principality Stadium)

Taliansko - Francúzsko (sobota 11. marca, 14.30, Stadio Olimpico)

Anglicko - Škótsko (sobota 11. marca, 17.00, Twickenham Stadium)



5. kolo:



Škótsko - Taliansko (sobota 18. marca, 13.30, BT Murrayfield)

Francúzsko - Wales (sobota 18. marca, 15.45, Stade de France)

Írsko - Anglicko (sobota 18. marca, 18.00, Aviva Stadium)

Počet titulov:



Anglicko 27

Wales 26

Francúzsko 17

Škótsko 15

Írsko 13

Taliansko 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edinburgh 3. februára (TASR) - V sobotu sa začne najvýznamnejší ragbyový turnaj severnej hemisféry. Six Nations 2017 bude osemnástym ročníkom v súčasnom formáte a celkovo 123. vydaním podujatia. Minulý rok sa z rekordného 27. titulu tešilo Anglicko, ktoré zároveň dosiahlo Grand Slam za plný počet piatich triumfov i Trojkorunu za zdolanie všetkých ostrovných rivalov.Okrem Anglicka, ktoré bude najväčším favoritom aj tentoraz, Walesu, Škótska a Írska súperia v Six Nations aj Francúzsko s Talianskom. Turnaj premiérovo využije systém bonusového bodovania známy napríklad aj z majstrovstiev sveta. Okrem klasických štyroch bodov za víťazstvo a dvoch za remízu dostane tím extra bod za štyri a viac tries (najvyššie možné jednorazové zabodovanie - pozn.) alebo za prehru o sedem a menej bodov. Aby sa zabezpečilo, že držiteľ Grand Slamu získa aj celkové prvenstvo, za tento počin sa pridelia ďalšie tri body.