Od Štedrého dňa bude v prevádzke aj mobilná ľadová plocha na námestí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Poprad 23. decembra (TASR) – Mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia v Poprade určená pre deti bude v prevádzke od Štedrého dňa. Druhé otvorené klzisko pri viacúčelovej hale Aréna Poprad je v prevádzke denne od 5. decembra.Klzisko v centre mesta je určená pre deti do 140 centimetrov a otvorená bude denne od 24. decembra počas víkendov, sviatkov a prázdnin v čase od 10.00 do 19.00 h, počas ostatných dní bude v prevádzke od 15.00 do 19.00 h.priblížil komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Doplnil, že správa klziska vyzýva návštevníkov, aby rešpektovali výjazdy rolby a v tomto čase vo vlastnom záujme nevstupovali na ľadovú plochu.Verejné korčuľovanie budú môcť Popradčania využiť aj na zimnom štadióne. Vianoce na ľade ako súčasť programu Popradské Vianoce budú k dispozícii 25. a 31. decembra od 15.00 do 17.00 h.