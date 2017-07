Od streľby v coloradskom kine Century uplynulo päť rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Denver/Bratislava 20. júla (TASR) – Presne päť rokov dnes uplynulo od tragickej udalosti, počas ktorej James Eagan Holmes v kine Century v Aurore na predmestí coloradského Denveru (USA) zavraždil 12 ľudí a vyše 70 ďalších zranil.James Holmes sa narodil 13. decembra 1987 v San Diegu v Kalifornii . Jeho otec bol matematik a vedec, matka zdravotná sestra. Ako dvadsaťtriročný absolvoval v roku 2010 vysokoškolské štúdium neurológie na Kalifornskej univerzite v Riverside, od júna 2011 do júna 2012 si robil doktorát na Coloradskej univerzite. Ten však neukončil.V júni 2012 - mesiac pred útokom - informovala psychiatrička Lynne Fentonová univerzitnú políciu, že Holmes trpí duševnou chorobou a je hrozbou pre verejnosť, pretože mal nielen nebezpečné vražedné myšlienky, ale aj ju samotnú zastrašoval a ohrozoval.Incident v kine bol zo strany jeho realizátora dlhodobo plánovaný - 22. mája 2012 si legálne zakúpil revolver Glock 22, 28. mája toho roku brokovnicu Remington 870 Express Tactical a 7. júna 2012, len niekoľko hodín po neúspešnej skúške na univerzite, pušku Smith & Wesson M & P15. Ku všetkým zbraniam si nakúpil aj niekoľko tisíc nábojov.V inkriminovaný deň, 20. júla 2012, vtrhol v plynovej maske približne 20 minút po začatí filmu do plnej kinosály, v ktorej sa práve premietala premiéra filmu Batman - Návrat Temného rytiera. Spustil na prítomných ľudí streľbu a zároveň hodil medzi nich dymovnicu so slzotvorným plynom. Mnohí diváci si najskôr mysleli, že ide o súčasť marketingovej propagácie filmu a nie o reálnu streľbu. Mimochodom, vrah bol fanúšikom superhrdinov vrátane Batmana, jeho propagačnými materiálmi mal vyzdobený aj svoj byt.Masaker v Aurore si nakoniec vyžiadal aj trinástu obeť, na následky ťažkého strelného zranenia prišla Ashley Moserová, ktorá bola v čase útoku vo ôsmom týždni tehotenstva, nielen o svoju šesťročnú dcéru, ale pri chirurgickom zákroku po tragickej udalosti aj o plod. Holmesovi však obvinenie z 13. vraždy nehrozilo, keďže zákony štátu Colorado neumožňujú vznesenie obvinenia zo zabitia plodu.Prokurátori obžalovali Holmesa v 24 bodoch z vraždy prvého stupňa a v 116 bodoch z pokusu o vraždu. Jeden bod obžaloby sa týkal aj vlastnenia výbušnín, keďže v jeho byte našla polícia nastražené výbušné zariadenia. Jeho byt bol ako pasca: plný nastražených výbušnín, zhotovených s použitím zápalných látok a chemikálií. Úrady pri ich likvidácii museli dokonca evakuovať päť okolitých budov.Počas súdneho procesu žiadali právnici Jamesa Holmesa súd o zbavenie viny svojho klienta z dôvodu duševnej choroby, pretože podľa nich trpel bludmi, schizofréniou a nemohol tak niesť za svoje činy zodpovednosť.Tri roky po streľbe, 26. augusta 2015 na denverskom predmestí Centennial vyniesol sudca Carlos Samour oficiálny rozsudok: porota uznala v tom čase 27-ročného vraha vinným vo všetkých bodoch obžaloby. Ešte predtým odmietla argument obhajoby, že je nevinný z dôvodu nepríčetnosti.Holmes dostal 12 doživotných trestov a ďalších celkovo 3318 rokov väzenia za pokusy o vraždu v 70 prípadoch, ako aj držbu výbušnín. Keďže sa porota jednohlasne nezhodla na treste smrti, čo si vyžaduje coloradská legislatíva, udelil sudca Jamesovi Eaganovi Holmesovi automaticky trest doživotného väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia.V prípade streľby v kine Century išlo o najhoršiu masovú streľbu v USA od roku 2009, keď vojenský psychiater zabil 13 vojakov a civilistov vo Ford Hoode v Texase. Udalosť zároveň vyvolala spomienky aj na strednú školu v coloradskom meste Columbine, kde v roku 1999 dvaja študenti spustili streľbu na spolužiakov, pri ktorej zabili okrem 12 z nich aj učiteľa.