Od transatlantického telefonického spojenia uplynulo 90 rokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 7. januára (TASR) - Od zavedenia priameho transatlantického telefonického spojenia medzi britským Londýnom a americkým New Yorkom uplynulo dnes 90 rokov.Telefón je nástroj na simultánnu dvojstrannú hlasovú komunikáciu. Je dôležitou súčasťou modernej komunikácie.Americká telekomunikačná spoločnosť AT&T (American Telephone and Telegraph), ktorá bola založená 3. marca 1885, mala slúžiť ako celoštátna telefonická sieť. Činnosť začala v New Yorku v Spojených štátoch amerických (USA). O sedem rokov sa sieť rozšírila do Chicaga a v roku 1915 do San Francisca. V roku 1927 zaviedla transatlantické spojenie, ktoré využívalo rádiové vlny, nie klasické telefónne káble.Spoločnosť AT&T prvýkrát zaviedla komerčné telefónne služby medzi Severnou Amerikou a Európou práve 7. januára 1927.Na jednej strane telefónnej linky bol Walter Sherman Gifford, prezident AT&T v New Yorku a na druhej v Londýne sir Evelyn Murray, tajomník hlavnej pošty, ktorý vtedy riadil britský telefónny systém.Hoci dnes je komunikácia naprieč celým svetom samozrejmá, v roku 1927 bola oveľa viac v kompetencii fantázie Julesa Verna.Káblové spojenie medzi Amerikou a Európou bolo však uvedené do prevádzky až v roku 1957.