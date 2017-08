Od Trumpa odchádza po nepokojoch vo Virgínii jeden z poradcov

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Kenneth Frazier, generálny riaditeľ Merck, tretej najväčšej farmaceutickej spoločnosti v USA, dnes oznámil, že obchádza z výboru poradcov amerického prezidenta Donalda Trumpa po sobotňajších (12.8.) rasových nepokojoch v Charlottesville vo Virgínii. Frazier podľa vlastných slov cíti zodpovednosť zaujať postoj proti "netolerancii a extrémizmu".Prezident Trump je pod veľkým tlakom po pochode a násilných stretoch medzi skupinami bielych rasistov a iných demonštrantov. Čelí výzvam, aby tieto udalostiPrezident však na sociálnej sieti Twitter napísal, že šéf Mercku bude mať po rezignáciiFarmaceutické firmy v USA sa dostali do centra pozornosti politikov a úradov pre rastúce ceny liekov, hoci spoločnosť Merck nepatrí medzi tie, na ktoré sa zamerali zákonodarcovia alebo úrady.Frazier je Afroameričan a v súvislosti s víkendovými udalosťami vyhlásil, že vedúci predstavitelia krajiny musiaBelošskí nacionalisti chceli v sobotu pochodom v Charlottesville vyjadriť svoj nesúhlas s odstránením pamätníka venovaného konfederačnému generálovi Robertovi Leeovi, ktorého si Američania spájajú s otrokárstvom a ideológiou nadradenosti belošskej rasy.Do skupiny ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoj odpor voči pochodu belošských nacionalistov, vrazilo auto. Jedna žena pritom prišla o život a najmenej 19 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Navyše, život dvoch ľudí si vyžiadal pád policajného vrtuľníka.Frazier nie je prvým riaditeľom, ktorý sa vzdal postu vo výbore prezidentových poradcov. Šéf Tesly Elon Musk výbor opustil už v júni po tom, ako prezident Trump odstúpil od parížskej dohody o klíme. A pre rovnakú príčinu a vzdal svojho kresla vo výbore aj riaditeľ spoločnosti Walt Disney, Bob Iger.Výbor poradcov z výrobného sektora mal pôvodne 28 členov, ale od začiatku tohto roka sa zmenšil, keďže riaditelia odchádzajú do dôchodku, alebo, podobne ako Frazier, Musk a Iger, oznámili rezignáciu.