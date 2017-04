Od vstupu do EÚ získalo Slovensko viac ako 18,6 miliardy eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. apríla (TASR) – Od vstupu do EÚ do konca roka 2015 Slovensko z európskeho rozpočtu získalo spolu viac ako 18,6 miliardy eur. TASR o tom informovala vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku Jana Cappello v súvislosti s 13. výročím vstupu SR do EÚ (1. 5. 2004).uviedla Cappello.uviedol Dušan Chrenek, vedúci ZEK na Slovensku.Medzi výhody členstva v EÚ podľa Cappello patrí okrem iného i európsky jednotný trh, vďaka ktorému zaznamenala slovenská ekonomika rýchlejší rast, viac investícií, väčší export do zahraničia či väčší výber tovaru za lepšie ceny. Členstvo Slovenska v EÚ krajine pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta, vrátane USA a Kanady.uviedla.uviedla pre TASR na margo zrušenia roamingu europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).Prostredníctvom európskych peňazí sa na Slovensku vybudovalo 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zmodernizovalo sa takmer 2000 km ciest I., II. a III. triedy, 79,58 km železníc, zabezpečilo sa 61 nových vlakov, 45 nových električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, 120 moderných nízkopodlažných trolejbusov, 33 nových električiek v Košiciach, zmodernizovalo sa 28 nemocníc a polikliník, vyše 1050 škôl, vybudovalo a obnovilo sa 1518 km kanalizačnej infraštruktúry.