Od vyslania slovenských vojakov na prvú mierovú misiu prešlo 25 rokov

Na snímke slávnostný nástup pri príležitosti 25. výročia od vyslania slovenských profesionálnych vojakov do misie UNPROFOR a stretnutie účastníkov českých a slovenských operácií medzinárodného krízového manažmentu v priestoroch Ženijného práporu v Seredi 4. mája 2018. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 4. mája (TASR) – Štvrťstoročie od vyslania prvých slovenských profesionálnych vojakov na mierovú misiu Organizácie Spojených národov UNPROFOR si v piatok slávnostným nástupom pripomenuli veteráni na pôde ženijného práporu v Seredi. Odtiaľ v roku 1993 odišlo viac ako 600 vojakov do Chorvátska, kde sa začlenili do misie UNTAES. Odvtedy sa Ozbrojené sily (OS) SR s viac ako 15.000 vojakmi zúčastnili na vyše troch desiatkach misií, okrem UNPROFOR to boli misie NATO, Európskej únie a koaličné operácie.Slovenská jednotka pôsobila v rámci UNPROFOR v rokoch 1993 až 1996, pričom ženijný prápor zabezpečoval podporu medzinárodným jednotkám vo všetkých sektoroch misie na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny v oblasti odmínovania, opráv komunikácie, stavby a obnovy mostov. Zároveň pomáhal miestnemu obyvateľstvu pri obnove zničenej infraštruktúry. Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 sa slovenskí vojaci zo ženijného práporu presunuli v rámci misie UNTAES na územie východného Slavónska (Chorvátsko). Počas svojho pôsobenia splnili príslušníci ženijného práporu 894 odborných úloh, v rámci ktorých postavili 37 mostov, upravili 631 kilometrov ciest, zničili viac ako 30 ton munície rôzneho druhu a z hľadiska mínovej bezpečnosti preverili 363 km ciest a 1,998 milióna m2 plôch. Ich činnosť orgány medzinárodného veliteľstva a OSN hodnotili vysoko. Členov prvej slovenskej mierovej misie UNPROFOR prišli do Serede pozdraviť ďalší slovenskí veteráni, ale tiež prezident Medzinárodnej asociácie bývalých vojakov mierových síl OSN Laurent Attar-Bayrou z Francúzska, zástupca prezidenta Svetovej federácie veteránov Tom Asplund z Fínska, predstavitelia veteránskych organizácií z Českej republiky, Poľska, Belgicka a Ukrajiny. Pozdravný list členom historicky prvej vojenskej misie samostatnej Slovenskej republiky poslal prezident a vrchný veliteľ OS SR Andrej Kiska. Vyzdvihol v ňom pôsobenie slovenských ženistov na krízou zmietanom Balkáne. Konštatoval, že rozhodnutie vtedajšej vlády vyslať vojenskú jednotku sa opieralo o dôveru v armádu, ktorú táto ešte svojím pôsobením posilnila a ktorá pretrváva dodnes.uviedol v liste Kiska. Nastúpených príslušníkov pozdravil v mene ministra obrany Petra Gajdoša aj zástupca náčelníka Generálneho štábu OS Radoslav Ivančík a ďalší hostia.Veliteľom prvej misie slovenského ženijného práporu v UNPROFOR bol Ľubomír Kolenčík, súčasný čestný prezident Únie vojnových veteránov SR. Pre TASR uviedol, že spomienky na misiu sú u všetkých príslušníkov stále veľmi živé, jej členovia sa kontaktujú a schádzajú i naďalej v rámci Únie vojnových veteránov.uviedol.Na zhromaždení potom príslušníci misií prevzali Pamätné medaily ministra obrany, Pamätné medaily k 25. výročiu vzniku OS SR a Pamätný kríž Náčelníka Generálneho štábu OS SR. Výročie vyslania do misie UNPROFOR si pripomenuli v meste Sereď aj položením vencov k pamätníku UNPROFOR, ktorý postavili v roku 2013.V rámci pripomienky 25. výročia vyslania misie sa konala vo štvrtok v Bratislave konferencia a zástupcovia veteránov položia v sobotu 5. mája kvety k pamätníku slovenských vojakov v chorvátskom Daruvare.