Od začiatku roka 2018 platí na Slovensku prísnejšia regulácia hazardu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Od začiatku nového roka je hazard na Slovensku prísnejšie regulovaný. Hracie automaty a ostatné výherné prístroje by mali z pohostinstiev a podobných zariadení definitívne zmiznúť. Porušenie zákona bude mať za následok pokuty pre prevádzkovateľov, upozorňuje Ministerstvo financií (MF) SR.Novela zákona o hazardných hrách, platná od 1. januára 2017, priniesla zásadné zmeny. Patrí medzi ne aj koncentrácia výherných prístrojov, videohier a ruliet výlučne do herní. Od začiatku nového roka by mali byť automaty z krčiem, reštaurácií a pohostinstiev odstránené a sústredené iba do väčších herní.priblížil štátny tajomník MF SR Radko Kuruc.Týmito opatreniami sa sprísnili podmienky poskytovania hazardných hier a podľa rezortu financií sa tiež zásadne znížil počet prevádzok s hazardnými hrami.predpokladá Kuruc.Pri porušení zákona čaká právnické osoby pokuta od 3000 do 100.000 eur a fyzické osoby od 2000 do 20.000 eur. Kontrolu pri dodržiavaní zákona vykonáva Finančná správa SR.Sprísnené podmienky sú aj v oblasti online hazardu, pričom cieľom je obmedzenie dostupnosti hazardných hier, ktoré sú prevádzkované bez udelenia alebo vydania príslušnej licencie podľa slovenských právnych predpisov a ktoré prostredníctvom internetu ponúkajú najmä zahraničné spoločnosti za ponechania štátneho monopolu v oblasti online hazardných hier.Pripravené sú aj ďalšie zmeny z dielne MF SR, ktoré začnú platiť od januára budúceho roka. Hranie budú mať zakázané osoby evidované v tzv. registri vylúčených osôb. Ide o osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi, takisto o osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, ale aj o ľudí, ktorí sami požiadali o vylúčenie, o patologických hráčov. Tiež sa to bude týkať študentov vysokých škôl, ktorí poberajú sociálne štipendium.