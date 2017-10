Od začiatku roka bolo vyhlásených na Slovensku 171 konkurzov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 171 konkurzov a povolených bolo 46 reštrukturalizácií. V treťom štvrťroku 2017 bolo vyhlásených 44 konkurzov a povolených 7 reštrukturalizácií.Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., (CRIF SK), počet konkurzov v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 73 vyhlásenými konkurzmi klesol o 39,73 %, medziročný pokles počtu povolených reštrukturalizácií je ešte výraznejší, a to až o 68,18 % (z 22 na 7 reštrukturalizácií).spresňuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK. Podľa nej sa reštrukturalizácie dotkli subjektov pôsobiacich iba v dvoch ekonomických oblastiach. S 57-percentným podielom odvetví priemyselnej výroby a s takmer 43-percentným podielom odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v treťom štvrťroku 2017 vyhlásený konkurz, boli Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a. s., so 100 – 149 zamestnancami. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou bol najväčším zamestnávateľom Púchovský mäsový priemysel, a. s., so 150 – 199 zamestnancami.TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.