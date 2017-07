Od začiatku roka pribudli v daňových rajoch desiatky firiem zo SR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Od začiatku tohto roka sa počet slovenských firiem, ktoré majú vlastníka so sídlom v daňovom raji, zvýšil o 55 na celkových 4832. Vyplýva to z aktuálnych údajov poradenskej spoločnosti Bisnode.Medzikvartálne prišlo k zanedbateľnému poklesu, keď sa ich počet znížil o dve firmy.zhodnotila analytička Bisnode Petra Štěpánová.Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj aktuálne kontrolujú 1,9 % slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných 10,4 miliardy eur.Najviac firiem za prvých šesť mesiacov tohto roka pribudlo Cypru (34), Spojeným arabským emirátom (16), Lotyšsku (13) a USA (13). Naopak, prepad zaznamenali Seychely a Britské Panenské ostrovy, obe krajiny prišli o deväť spoločností.“ konštatovala Štěpánová.Zníženie záujmu sa podľa nej dá predpokladať v nasledujúcom období v dôsledku medzinárodného tlaku na boj proti daňovým únikom, ako aj z dôvodu zriadenia úradu európskeho prokurátora v rámci Európskej únie. Ten má prispieť k znižovaniu daňových podvodov a boju proti organizovanému zločinu či podvodom pri čerpaní štrukturálnych fondov.vysvetlila analytička.Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (1046), v oblasti profesijných a vedeckých činností (918) a v oblasti nehnuteľností (628).