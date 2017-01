Od začiatku roka zahynulo v Stredozemnom mori už vyše 200 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 17. januára (TASR) - Pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy zahynulo tohto roku už najmenej 219 ľudí, informovala o tom dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).IOM však stále preveruje správy, podľa ktorých sa cez víkend pri stroskotaní lode s migrantmi utopilo ďalších takmer 200 ľudí, čím by sa počet obetí incidentov v Stredozemnom mori zdvojnásobil. Štyria preživší totiž uviedli, že pri stroskotaní lode, ku ktorému došlo v sobotu pri Líbyjskom pobreží, zahynulo 180 migrantov.povedal dnes mladý Eritrejčan psychológom humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) v sicílskom meste Trapani.Podľa IOM od 1. do 15. januára sa po mori doplavilo do Európy 2876 migrantov a utečencov. Za rovnaké obdobie minulého roka ich prišlo 23.664.