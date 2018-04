Odberateľom tepla v Michalovciach vrátia okolo 390.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Michalovce 23. apríl (TASR) – Odberateľom tepla a teplej úžitkovej vody v Michalovciach vráti Domspráv s.r.o. - byty, teplo a iné služby za vlaňajšok približne 390.000 eur, a to aj napriek tomu, že mesiace január a február 2017 boli v meste najchladnejšie za posledných šesť rokov. Informoval o tom jeden z konateľov spoločnosti Metod Marek.Podľa jeho ďalších slov sa tieto financie obyvateľom vrátia cez ich správcu do konca mája.uviedol s tým, že v nadchádzajúcom období zostáva ich cieľom okrem iného hospodárna výroba a rozvod tepelnej energie, bezporuchová dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.Správcom tepelného hospodárstva v Michalovciach je táto spoločnosť už od roku 1996. Nájomný vzťah mal byť ukončený ešte v decembri 2016, michalovská samospráva však spoločnosti predĺžila zmluvu o prenájme do konca minulého roka z dôvodu neukončeného procesu verejného obstarávania na uzatvorenie novej zmluvy.informovala TASR v tejto súvislosti hovorkyňa radnice Iveta Palečková.Mesto v tomto roku vyčlenilo podľa jej ďalších slov do tejto oblasti 200.000 eur.priblížila plány. Vlani investovala samospráva do opráv teplovodov takmer 250.000 eur. Realizovala ich v troch trasách na sídliskách Východ a Juh.