Odblokovať deťom strach zo školy môžu i spoločenské hry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. septembra (TASR) – Niektoré deti sa na školu po prázdninách tešili, iné sa vracali so strachom. Klinická psychologička Magda Krasulová radí rodičom, aby im pomohli rozhýbať mozgové bunky spoločenskými hrami, a tak im uľahčili zvykať si na školský režim."Stačí, ak počítač, tablet či televíziu nahradíte spoločenskými hrami. Hra je prirodzenou činnosťou, a to zvlášť v detskom veku. Je zábavná a uvoľňujúca, vyvoláva príjemné pocity. Hravou, nenásilnou a zaujímavou formou zapája naše psychické schopnosti, ako je pamäť, pozornosť, vnímanie, rozvíja naše myslenie, rozširuje ho, často vedie aj k lepšiemu sebapoznávaniu," radí psychologička. TASR o tom informovala Kristína Puškelová z agentúry Kharisma.Psychologička sa domnieva, že hry podporujú tvorivosť a vplývajú pozitívne aj na rozvoj dieťaťa. "Je úplne jedno, či ide o manipulačné, tematické, didaktické, pohybové hry. Je jednoznačné, že spoločenské edukačné hry dieťaťa s rodinou a blízkymi výraznou mierou pomáhajú preklenúť náročné obdobie spojené s návratom do školských lavíc," dodala. Hry by podľa nej mali byť zábavné a zároveň náučné.