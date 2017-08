Odborári budú o memorande o sociálnom zmieri rokovať budúci týždeň

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 27. augusta (TASR) – Školskí odborári budú v stredu 30. augusta rokovať o memorande, ktoré má zaručiť sociálny zmier až do roku 2020. TASR to potvrdil Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Podpisom memoranda podmienil premiér Robert Fico (Smer-SD) zvyšovanie platov učiteľov od septembra. Prijatie memoranda znamená, že odborári nebudú vyvíjať nátlakové akcie voči vláde.Po podpise memoranda by sa platy učiteľov mali zvýšiť o šesť percent od 1. septembra. Ďalšie zvyšovanie má byť potom 1. septembra 2018 o šesť percent, od 1. septembra 2019 o šesť percent. A nakoniec zvýšenie o šesť percent 1. januára 2020.uviedol koncom júla Fico.Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o štyri percentá, ďalšie navýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016.