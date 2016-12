Odborári Dopravného podniku Bratislava vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Odborová organizácia Autošofér, jedna zo štyroch odborových organizácií Dopravného podniku Bratislava (DPB), vyhlásila oddnes štrajkovú pohotovosť. Pre TASR to potvrdil šéf odborovej organizácie Jozef Hitka.Ako dôvod označil nespokojnosť odborárov s postojom manažmentu DPB.spresnil Hitka. Zdôraznil, že vyhlásená štrajková pohotovosť nenarušuje chod a premávku liniek MHD.Až vyhlásenie ostrého štrajku by znamenalo obmedzenie premávky.pripustil Hitka, ktorý stojí na čele najsilnejšej odborovej organizácie DPB zastupujúcej 823 zamestnancov.povedala pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.V tejto súvislosti priznala, že dopravný podnik má štyri odborové organizácie, medzi ktorými už dlhší čas pretrvávajú spory o ich celkovom počte členov. Podľa nej však vedenie podniku od začiatku svojho pôsobenia nepretržite vyjednáva so všetkými odborovými organizáciami pôsobiacimi v podniku a snaží sa nájsť spôsob, ako dospieť k zhode v prospech zamestnancov. Zároveň zdôraznila, že dopravný podnik v tomto roku výrazne zlepšil platové a motivačné podmienky pre vodičov MHD.