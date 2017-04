Odborári: Kolektívne vyjednávanie vo VW SK prinieslo výrazný posun

Na snímke zľava podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen Jolana Julkeová, vpravo predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský a predseda Moderných odborov Volkswagen v Martine Ján Macho počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Kolektívne vyjednávanie v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) prinieslo výrazný posun smerom k naplneniu požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov. Informovali o tom dnes Moderné odbory Volkswagen (MOV) zastupujúce zamestnancov podniku.Ako uviedol predseda MOV Zoroslav Smolinský, zástupcovia odborov na dnešnom šiestom kole rokovaní opätovne predložili svoje požiadavky, predovšetkým na zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov.zhodnotil Smolinský.Kým v predchádzajúcich kolách rokovaní bola táto požiadavka podľa neho opakovane zamietnutá, dnes ju zamestnávateľ neodmietol a vybral si čas na prepočítanie jej finančných dosahov pre podnik. Mal by tak urobiť do utorka 25. apríla, kedy bude kolektívne vyjednávanie pokračovať.Odbory budú na najbližšom rokovaní opätovne trvať na naplnení predovšetkým svojej mzdovej požiadavky.zdôraznil Smolinský.Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % chcú odborári zjednotiť dovolenkový príspevok s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.