Odborári odmietli návrh vlády na úpravu platov vo verejnej správe

Na snímke viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Monika Uhlerová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Odborári vo štvrtok (12.4.) odmietli predložený návrh Úradu vlády SR na úpravu tabuľkových platov zamestnancov vo verejnom sektore.Informovala o tom v piatok viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Budúci týždeň by sa mali odborári stretnúť opäť v rámci expertnej skupiny. KOZ SR verí, že vláda predstaví návrh, ktorý bude zohľadňovať napríklad prax týchto zamestnancov. Aktuálny návrh to podľa KOZ nezohľadňuje, počíta aj so zlúčením niektorých tarifných tried.