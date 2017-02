Odborári Opla očakávajú od GM a PSA odpovede na viaceré otázky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt/Rüsselsheim 17. februára (TASR) - Prevzatie Opela, dcéry amerického koncernu General Motors (GM), francúzskou automobilkou PSA spája nemecký odborový zväz IG Metall s viacerými podmienkami. V prvom rade sa musia zachovať jestvujúce tarifné dohody. PSA musí prevziať v celom rozsahu aj záruky na zachovanie pracovných miest, s ktorými súhlasil GM. IG Metall žiada, aby Francúzi splnili aj dohodnuté investičné plány a výrobné ciele.Šéf odborového obvodu Jörg Köhlinger dnes vo Frankfurte nad Mohanom uviedol: „Očakávame, že všetky výrobné a pracovné miesta zostanú zachované“.V Opeli sa má do roku 2018 zachovať všetkých 20.000 pracovných miest. Nikto zo zamestnancov nesmie byť prepustený pre nadbytočnosť. Ďalšie miesta sa majú zabezpečiť v súvislosti s prisľúbenými investíciami do roku 2020 a ešte aj po tomto termíne.PSA a GM zatiaľ neodpovedali ešte na mnoho otázok zamestnancov. Konkrétne ich zaujíma priemyselná politika prípadného spojenia výroby francúzskeho a nemeckého závodu. Odborári sú pripravení na konštruktívny dialóg a od podnikateľov očakávajú transparentnosť.V Opeli sa spájajú s PSA viaceré nádeje. Napríklad, mohla by sa výroba zjednodušiť a zlacniť prechodom na spoločný podvozok či znížením výrobných nákladov spoločným nákupom subdodávok materiálov a komponentov.