Odborári sa nedohodli s vedením Volkswagenu, hovoria o ostrom štrajku

Na archívnej snímke Zoroslav Smolinský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Vyjednávanie o kolektívnej zmluve v spoločnosti Volkswagen Slovakia sa dnešným 11. kolom rokovaní ukončilo. Podľa Moderných odborov Volkswagen (MOV) nedošlo zo strany zamestnávateľa ani dnes k posunu v smere naplnenia požiadaviek zamestnancov na zlepšenie pracovných a platových podmienok. Odbory preto nevidia v pokračovaní rokovaní žiaden zmysel a hovoria o ostrom štrajku.uviedol predseda MOV Zoroslav Smolinský.O ďalších krokoch budú odbory podľa jeho slov informovať v najbližších dňoch. MOV žiadajú nárast platov v spoločnosti o 16 %.Samotná firma Volkswagen Slovakia tvrdí, že napriek ukončeniu rokovaní zostáva cieľom spoločnosti rokovať a dosiahnuť dohodu akceptovateľnú pre obe strany. Podľa hovorkyne firmy Lucie Kovarovič Makayovej chce byť Volkswagen Slovakia aj naďalej dobrým, férovým a stabilným zamestnávateľom, ktorý ponúka nadštandardné platové podmienky a rozsiahly sociálny program.uviedla Kovarovič Makayová. Požiadavky a aktivity odborovej organizácie podľa jej slov vážne poškodzujú záujmy zamestnancov a podniku z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.dodala.Posledná ponuka firmy z dnešného dňa podľa hovorkyne predstavovala zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 4,3 % k 1. júnu 2017, súčasne jednorazovú platbu vo výške 350 eur k 1. júnu 2017 pre všetkých zamestnancov a tiež zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o ďalšie 4,0 % k 1. januáru 2018. Zároveň spoločnosť navrhovala aj nový spôsob prepočtu dovolenkového a vianočného príspevku, teda 13. a 14. platu s pevnými sadzbami na základe dĺžky trvania pracovného pomeru a tarifnej triedy, aj novú metodiku, ktorá zabezpečí výrazné individuálne zvyšovanie tarifných tried zamestnancom a dobu platnosti kolektívnej zmluvy do 31. decembra 2018.vyčíslila Kovarovič Makayová.V automobilke pôsobia po likvidácii základnej odborovej organizácie pod Odborovým zväzom (OZ) KOVO dve odborárske zoskupenia, ktoré sa vzájomne sporia a majú rozdielne návrhy na zvýšenie platov. Menšinová organizácia OZ KOVO žiadala zvýšenie tarifných miezd o pevnú sumu 120 eur a ďalšie zvýšenie o 40 eur do nadtarifných zložiek.