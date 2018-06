Odborári ukončili štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov

SAD Prešov. Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 26. júna (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO ukončil štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov, a.s., ako aj v jej bardejovskej prevádzke. Podľa člena Predsedníctva Rady OZ KOVO Jozefa Balicu sa s vedením spoločnosti dohodli na zvýšení miezd zamestnancov. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii v Prešove.uviedol Balica.O tri mesiace začnú podľa jeho slov vyjednávanie na ďalší rok. Čo budú požadovať od zamestnávateľa odborári na budúci rok, Balica nateraz nevie.doplnil Balica.skonštatoval Balica.Vyššiu mzdu dostanú zamestnanci od 1. júla s tým, že zamestnávateľ bude musieť podľa Balicu dodržať priemerný rast platov za celý rok 2018.dodal predseda Základnej organizácie OZ KOVO SAD Prešov, a.s., prevádzka Bardejov, Jozef Želinský.Do štrajkovej pohotovosti vodiči SAD Prešov vstúpili 17. mája. Dôvodom bolo, že sa nedohodli so zamestnávateľom na dodatku ku kolektívnej zmluve na tento rok. Spornou otázkou bolo navýšenie tarifnej časti mzdy v kategórii vodič.