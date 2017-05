Odborári v automobilke Volkswagen Slovakia hrozia ostrým štrajkom

Na snímke Zoroslav Smolinský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. mája (TASR) – Ani ôsme kolo kolektívneho vyjednávania v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) neprinieslo posun k naplneniu požiadaviek odborárov. Informovali o tom dnes Moderné odbory Volkswagen (MOV), ktoré nevylučujú ostrý štrajk.V piatok 26. mája rokovali odborári s vedením spoločnosti už za účasti sprostredkovateľky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na predchádzajúcich stretnutiach sa totiž nedohodli.uviedol predseda MOV Zoroslav Smolinský.Automobilka nedávno oznámila, že v roku 2016 vyprodukovala 397.000 áut a obrat spoločnosti vzrástol medziročne o 17 % na 7,2 miliardy eur. Zisk podniku pred zdanením stúpol o 9 % na 213 miliónov eur.zdôraznil Smolinský.Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční v piatok 2. júna. Vzhľadom na postoj vedenia podniku nevylučujú odborári vstup do ostrého štrajku, ktorý by znamenal zastavenie výroby.Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % chcú MOV zjednotiť dovolenkový príspevok s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.