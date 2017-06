Odborári v Škodovke sú pripravení na štrajk, VW platí lepšie Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mladá Boleslav 27. júna (TASR) - Českí odborári z mladoboleslavskej Škodovky sú pripravení štrajkovať, aby vybojovali adekvátne zvýšenie miezd.Na budúci rok chcú začať vyjednávanie a ak to bude potrebné, pristúpia aj ku krajnému riešeniu a prestanú pracovať. Inšpirovali sa pritom na Slovensku. V bratislavskej továrni nemeckej automobilky Volkswagen sa totiž odborárom podarilo šesťdňovým štrajkom vybojovať také zvýšenie miezd, že slovenskí zamestnanci na tom budú po finančnej stránke podstatne lepšie než tí českí.uviedol pre server Echo24 predseda odborov Škody Jaroslav Povšík.Príklad českí odborári našli na Slovensku, kde bratislavská továreň VW minulý týždeň nevyrábala. Bol to najväčší štrajk zamestnancov súkromnej firmy v novodobých dejinách krajiny. Zároveň išlo o prvý štrajk v 26-ročnej histórii slovenského VW. Odborári ukázali, ako môže šesťdňové pozastavenie výroby ochromiť produkciu.okomentoval slovenský štrajk Povšík.Nemecké vedenie firmy sa so Slovákmi dohodlo na tom, že sa priemerný plat zdvihne počas nasledujúceho 1,5 roka o viac než 14 % na 1952 eur. Podľa novej kolektívnej zmluvy tarifné platy zamestnancov stúpnu spätne od júna o 4,7 %, rovnakou mierou od januára budúceho roka a následne od novembra o ďalších 4,1 %. K tomu dostane každý zo zamestnancov prémiu 500 eur.Slovenskí montéri tak na tom budú od budúceho roka oveľa lepšie než ich českí kolegovia, uviedla analytička týždenníku Echo Lenka Zlámalová. Priemerná mzda v českých firmách VW dosiahla vlani 42.000 Kč (1600 eur) mesačne, v rámci robotníckych profesií to bolo vlani 37.000 Kč. Práve robotnícke profesie sú pritom s tými bratislavskými porovnateľné. Slovenský závod je totiž výrazne viac len montážnym podnikom. Naopak závod v Mladej Boleslavi vykonáva viac prác s vyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad vývoz, dizajn alebo marketing.