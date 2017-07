Odborári vítajú, že mestá zvýšia platy aj v materských školách či ZUŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júla (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku víta stanovisko Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zo štvrtkového zasadnutia, na ktorom prvýkrát súhlasila s návrhom na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Tarifné platy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení by sa podľa ZMOS mali o šesť percent zvyšovať len raz ročne, a to vždy k 1. septembru.Zvýšenia platov by sa tak mali od septembra dočkať aj zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ). Ich kolegovia na základných či stredných školách už mali zvýšenie platov isté, pretože pre túto skupinu učiteľov bola v rozpočte ministerstva školstva vyčlenená suma 30 miliónov eur. ZMOS však navrhuje, aby sa platy zvýšili k 1. septembru tohto roka a rovnako tak vždy k 1. septembru počas nasledujúcich dvoch rokov. Programové vyhlásenie vlády však počíta s tým, že platy učiteľov sa majú zvyšovať každoročne od 1.1. 2018.V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, centrá voľného času, školské kluby detí, školské jedálne i školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 25.000 zamestnancov.