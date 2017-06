Odborári vo VW SK navrhujú ukončiť kolektívne vyjednávanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Odborári v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) navrhujú ukončiť kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve na rok 2017. So zamestnávateľom sa totiž nevedia dohodnúť na zvyšovaní platov zamestnancov. Ak ani posledné rokovanie v piatok 9. júna neprinesie výsledok, závod zrejme čaká ostrý štrajk.Ako TASR informoval predseda Moderných odborov Volkswagen (MOV) Zoroslav Smolinský po desiatom kole kolektívneho vyjednávania, zo strany vedenia firmy ani dnes neprišlo k žiadnemu relevantnému posunu v smere zohľadnenia požiadaviek odborov. Tie žiadajú nárast platov o 16 %.Predložený návrh manažmentu VW SK na zvýšenie miezd o 4,2 % od 1. júla 2017, o ďalšie 4 % od 1. januára 2018 a jednorazový príspevok vo výške 320 eur podľa odborárov nezodpovedá oprávneným požiadavkám zamestnancov v čase ekonomických úspechov závodu.“ konštatoval Smolinský.Moderné odbory podľa neho rešpektujú právo sprostredkovateľky určenej ministerstvom práce zvolávať ďalšie kolá kolektívneho vyjednávania. Nasledujúce rokovanie v piatok 9. júna však vzhľadom na doterajší priebeh vnímajú ako posledné.V automobilke pôsobia po likvidácii základnej odborovej organizácie pod Odborovým zväzom (OZ) KOVO dve odborárske zoskupenia, ktoré sa vzájomne sporia a majú rozdielne návrhy na zvýšenie platov. Menšinová organizácia OZ KOVO žiadala zvýšenie tarifných miezd o pevnú sumu 120 eur a ďalšie zvýšenie o 40 eur do nadtarifných zložiek.Predseda OZ KOVO Emil Machyna na dnešnej tlačovej konferencii upozornil, že v podnikoch, v ktorých zväz pôsobí, sú mzdy o 25 % vyššie ako tam, kde nepôsobí. Odborári tak podľa neho vyjednávať vedia. Svojich členov, ktorí sa zapoja do hroziaceho štrajku, je pripravený podporiť.Smolinský by privítal podporu OZ KOVO, ak by bola myslená úprimne. „“ uzavrel.Vedenie automobilky sa k priebehu rokovaní nevyjadruje.