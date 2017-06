Odborári VW majú pre zamestnávateľa nové ponuky, sú pripravení rokovať

Na snímke pracovníci automobilky Volkswagen Slovakia (VW SK) počas druhého dňa ostrého, časovo neobmedzeného štrajku v stredu 21. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Odborári majú pre vedenie Volkswagenu Slovakia (VW SK) pripravené nové ponuky, s ktorými by mohli súhlasiť obe strany. Informovali o tom zástupcovia Moderných odborov Volkswagen (MOV) s tým, že by o nich chceli rokovať ešte dnes.povedali odborári novinárom.Vedenie automobilky dnes vyčíslilo, že rozdiel medzi jeho ponukou a návrhom MOV na zvyšovanie miezd je 120 eur za obdobie 19 mesiacov platnosti novej kolektívnej zmluvy, teda šesť eur mesačne. Nerozumie preto, že s ňou odborári nesúhlasia.Zamestnávateľ ponúka zvýšenie tarifných tried o 4,5 % od 1. júna do 31. decembra tohto roka a o ďalších 4,5 % od 1. januára 2018 do konca budúceho roka. Zároveň ponúka jednorazovú platbu vo výške 350 eur a v auguste 2018 ďalších 200 eur.MOV navrhli od 1. júna 2017 do 31. decembra 2018 zvýšenie miezd spolu o 13,9 %, a to na dve časti. Od 1. júna tohto do 31. mája budúceho roka navrhli nárast o 8,9 % a od 1. júna do 31. decembra 2018 o 5 %.Odborári sa tiež pýtajú, prečo zamestnávateľ nechce pristúpiť na ich požiadavku, keď nie sú od seba tak vzdialené.vysvetlil predseda MOV Zoroslav Smolinský.Odborári vnímajú pozitívne jeden z návrhov zamestnávateľa, aby mali noví pracovníci vo výrobe v budúcnosti nástupnú tarifnú triedu tri. To im však nestačí. Upozornili na nedostatok pracovnej sily na trhu, ktorý sa ešte viac prejaví po nástupe novej automobilky v Nitre a s tým súvisiacu potrebu udržať si kvalitných zamestnancov.Štrajkujúci dnes pred závodom nestoja, víkend strávia doma s rodinami a v plnej sile chcú v prípade neúspešného vyjednávania pokračovať v pondelok (26.6.). Časovo neobmedzený ostrý štrajk sa začal v utorok (20.6.) ráno. Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov VW SK je 1804 eur vrátane všetkých príspevkov, príplatkov a odmien, bez zarátania platov manažmentu.