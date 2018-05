Odborári žiadajú pre zdravotníctvo viac peňazí

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Bratislava 18. mája (TASR) - Zdravotnícki odborári žiadajú pre rezort viac peňazí. Delegáti Konferencie základných odborových organizácií Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) vyzvali tento týždeň vládu, aby zdravotníctvo okamžite dofinancovala.Odborári vidia riešenie vo zvýšení odvodov štátu za svojich poistencov ako sú deti či dôchodcovia. Sadzbu by zvýšili na päť percent. Ide o ich dlhodobú požiadavku.reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Pripomenula, že ministerstvo nastavilo od roku 2016 jasné a transparentné pravidlá, aby peniaze boli využívané jasne a efektívne.skonštatovala. Ušetrené peniaze môžu nemocnice podľa jej slov investovať do ďalších oblastí.Ako vyplýva zo štátneho rozpočtu, medziročne by malo ísť do zdravotníctva o vyše 2,7 percenta viac zdrojov. Celkové príjmy v zdravotníctve na rok 2018 sa predpokladajú vo výške 4,8 miliardy eur. Bývalý šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) označil pri schvaľovaní rozpočet za dostatočný.Odborári okrem toho žiadajú aj riešenie nedostatku odborníkov v nemocniciach, situácia má byť podľa nich miestami kritická. Problém s personálom majú napríklad Národný onkologický ústav či Univerzitná nemocnica Bratislava. Vládu tiež SOZZaSS vyzýva na predloženie novej stupnice platových taríf vo verejnej sfére a štátnej službe.