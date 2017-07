Odborné organizácie chcú zrušiť dodatok pre znevýhodnené deti v MŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. júla (TASR) – Ministerstvom školstva schválený dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách (MŠ) je nekoncepčný, nesystematický a segregačný. Tvrdia to organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním. Ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) vyzvali, aby dokument, ktorý má začať platiť od septembra 2017, zrušil a nariadil ho prepracovať.Výzva je obsahom listov, ktoré dnes doručili do podateľne ministerstva zástupcovia Slovenskej komory učiteľov (SKU), Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva (SACEI), Spoločnosti pre predškolskú výchovu (SPV), Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.uviedol v rámci spoločného stanoviska prezident SKU Vladimír Crmoman.Podľa profesora Trnavskej univerzity Branislava Pupalu, ktorý viedol tím zodpovedný za prípravu štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy je prijatý dodatok v úplnom rozpore so základnými princípmi inklúzie. Vysvetlil, že pri tvorbe vzdelávacieho programu upozorňovali päť rokov Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ako má dodatok vyzerať.uviedol na dnešnom brífingu pred budovou ministerstva školstva Pupala.Andrea Benková, ktorá je učiteľkou v materskej škole a zároveň predstaviteľkou SKU, sa obáva, že dosah vzdelávacích programov bude ten, že sa bežné materské školy budú brániť prijímať deti so zdravotným postihnutím, čo bude znamenať ich segregáciu.upozornila Benková. Podľa jej ďalších slov sa dodatok neodvíja od platného štátneho vzdelávacieho programu, do ktorého sa dostali princípy inklúzie a stanovuje jednotné ciele pre všetky deti v MŠ.Odborné organizácie sa domnievajú, že minister Plavčan podpísal dokument, ktorý je nastavený proti deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodičom a neumožňuje, aby si učitelia a riaditelia MŠ vykonávali prácu v súlade s Ústavou SR. Ciele dodatku sú podľa nich vo viacerých vzdelávacích oblastiach skopírované z už neplatného programu. Upozornili, že stanovujú materiálne a personálne podmienky pre deti so zdravotným postihnutím tak, že ich MŠ nebudú schopné splniť pre finančnú náročnosť.Kým samotný štátny vzdelávací program má asi 80 strán, dodatok pre deti so zdravotnými postihnutím má 280 strán, upozornil Pupala s tým, že podobný dokument nikde vo svete neexistuje. Dokument mal platiť od minulého septembra, čo sa nestalo pre jeho pripomienkovanie. Odborná komisia pre predprimárne vzdelávanie ŠPÚ ho odporučila prepracovať. Ústav však podľa Pupalu, ktorý je predsedom komisie, podnety odignoroval a zriadením ďalšej komisie pôvodnú obišiel.