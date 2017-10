Odborníci na časticovú fyziku prezentujú svoje zistenia v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. októbra (TASR) – Konferencia kolaborácie Atlas, ktorá sa od pondelka 9. októbra koná v Bratislave, je najväčšou kolaboráciou časticových fyzikov na svete. Experiment Atlas skúma hlboko nepružné protón-protónové zrážky, ktoré sú zamerané na to, aby verejnosť pochopila horúcu fázu vesmíru. Ide teda o zrážky, ktoré sa dejú na malých vzdialenostiach. Pre TASR to uviedol vedúci katedry jadrovej fyziky a biofyziky Univerzity Komenského v Bratislave Stanislav Tokár.uviedol Tokár. Súčasťou projektu Atlas na Slovensku sú dve hlavné inštitúcie, a to Komenského univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied prostredníctvom Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach.priblížil Tokár. Okrem toho sa Slováci zaoberajú aj fyzikou top kvarku.Na konferencii sa zúčastňuje zhruba 300 ľudí z celkového počtu približne 3000 členov kolaborácie z viac ako 100 inštitúcii na svete. Doterajším veľkým úspechom projektu je experimentálny objav Higgsovho bozónu, ktorý je zameraný na skúmanie fundamentálnych prírodných zákonov sveta vrátane záhad pôvodu a evolúcie vesmíru.Na konferencii v Bratislave, ktorá vyvrcholí v piatok 13. októbra, sa mala zúčastniť aj generálna riaditeľka Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN Fabiola Gianotti. Tá však na Slovensko z rodinných dôvodov dnes nepricestovala.