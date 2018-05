Odborníci upozorňujú, že choré dieťa do škôlky či jaslí nepatrí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Najmladšie deti do šiestich rokov patria v každotýždenných štatistikách akútnych respiračných ochorení a chrípky medzi najčastejšie choré.upozornila hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.O umiestňovaní detí v predškolských zariadeniach z hľadiska ich zdravotnej spôsobilosti hovorí aj zákon, podľa ktorého tu môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je na to zdravotne spôsobilé.ozrejmila Katarína Slotová z banskobystrického RÚVZ.Že zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do kolektívneho zariadenia musí každý deň zisťovať zodpovedná osoba, a to v rámci výkonu tzv. ranného filtra prijímaných detí. Pri podozrení na ochorenie je pracovník predškolského zariadenia oprávnený a podľa zákona povinný prijať dieťa len na základe vyjadrenia lekára, že dieťa môže navštevovať kolektívne zariadenie.Zároveň je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť izoláciu chorého dieťaťa od ostatných detí, ak sa u dieťaťa počas dňa prejavili príznaky akútneho, prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem toho má každé kolektívne zariadenie pre deti predškolského veku vypracovaný a regionálnym hygienikom schválený prevádzkový poriadok, kde sú uvedené aj zásady prijímania dieťaťa do zariadenia.Ak sa zistí u dieťaťa podozrenie na ochorenie v priebehu dňa, je zákonný zástupca dieťaťa okamžite o tejto skutočnosti informovaný a povinný dieťa zo zariadenia bezodkladne prevziať. Ak dieťa neostane v domácom ošetrení môže byť do zariadenia opäť prijaté len na základe vyjadrenia lekára, že dieťa môže navštevovať kolektívne zariadenie.priblížila Slotová.Ako ďalej dodala, dieťaťu, ktorého imunitný systém je zdravý a silný, chýba už len aby bol vycvičený, aby možnú nákazu zvládlo bez vážnych príznakov. Imunitná obrana sa postupne vybuduje, zdokonalí a chorobnosť postupne klesne u detí, ktoré nemajú imunitnú poruchu. Za prirodzenú chorobnosť pre mladšie deti v období do piatich rokov sa považuje šesť až osem prípadov infekcií dýchacích ciest za rok s normálnym, nie dramatickým priebehom.