Odborníčka:Deti by do školy nemali odchádzať bez raňajok

Bratislava 6. októbra (TASR) - Deti by do školy nemali odchádzať bez raňajok. Sú jednou z piatich porcií jedál, ktoré dieťa denne potrebuje, vysvetlila dnes Jana Hamade, zástupkyňa hlavného hygienika z Úradu verejného zdravotníctva SR. Pripomenula, že prístup k raňajkovaniu a stravovacím návykom závisí vo veľkej miere na rodine a rodičoch.skonštatovala Hamade. Podľa jej slov netreba zabúdať ani na kvalitnú desiatu, ktorá nemá byť nadmerne sladká. Konzumáciu sladených nápojov a napolitánok na desiatu preto neodporúča.Raňajky nemusia byť pre deti vždy samozrejmosťou, odhalil prieskum projektu zdravej výživy Viem, čo zjem, ktorý je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. Realizoval sa v auguste 2017 na vzorke 907 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku osem až 11 rokov. Prieskum ukázal, že približne dve tretiny detí raňajkuje každý deň, pričom osem percent detí neraňajkuje vôbec. Najčastejšími dôvodmi sú nechuť do jedla, odmietanie alebo nedostatok času.Väčšina deti je zvyknutá desiatovať v škole každý deň a podiel detí, ktoré nedesiatujú, je minimálny (1 percento), vyplynulo ďalej z prieskumu. Tri štvrtiny rodičov sa domnieva, že má veľmi dobrý prehľad o zvyku svojich detí raňajkovať, u desiatej je to o niečo menej (67 percent). O raňajkách a desiatej svojich potomkov majú lepší prehľad ženy než muži.Prieskum mapoval aj ovocie a zeleninu, väčšina detí (79 percent) ich konzumuje aspoň trikrát až štyrikrát do týždňa. Menej uspokojivé výsledky boli pri konzumácii vysoko kalorických jedál a sladených nápojov. Väčšina detí konzumuje vyprážané jedlo alebo jedlo z fast foodu aspoň raz za týždeň (76 percent), pričom frekvencia konzumácie týchto jedál stúpa s klesajúcim príjmom domácnosti. Tento typ stravy vôbec nekonzumuje štvrtina detí. Sladené nápoje sú u detí tiež pomerne obľúbené, štvrtina detí ich pije denne, odhalil prieskum.Podporiť zdravý životný štýl chce projekt Viem, čo zjem, ktorý sa tento školský rok po druhý raz realizuje na základných školách. Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.