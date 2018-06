Odborníčky odmietajú zhoršenie fungovania ambulantných pohotovostí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. júna (TASR) - Hlavné odborníčky ministerstva zdravotníctva pre oblasť všeobecného lekárstva pre deti aj dospelých Elena Prokopová a Jana Bendová odmietajú, že by novým fungovaním ambulantných pohotovostí malo dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta. Napísali to v piatok v spoločnom vyhlásení.Tvrdia, že zdravotná starostlivosť sa zracionalizuje a nebude dochádzať k jej zneužívaniu.uviedli hlavné odborníčky. Poukázali na to, že lekári doteraz pracovali celý deň pred službou, večer pokračovali pohotovosťou a ráno zase ambulovali.upozornili.Ambulantná pohotovostná služba (APS) od júla nahradí Lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena sa dotýka všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre deti a dorast.zhodli sa hlavné odborníčky.Slovenská lekárska komora, ktorá iniciovala a podieľala sa na legislatívnej zmene, sa s ich vyhlásením stotožnila.napísala komora v stanovisku. Verí, že služba bude zabezpečená aj v tých bodoch, kde zatiaľ nebol vybraný organizátor. Vyjadrenia o kolapse či panike preto komora považuje za iracionálne a predčasné.Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) označil tvrdenia o kolapse ambulantných pohotovostí za nedôvodné a zjavne neprimerané.povedala výkonná riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková.Asociácia nemocníc Slovenska tento týždeň upozornila, že od júla hrozí kolaps fungovania ambulantných pohotovostí. Dôvodom má byť zlyhávanie procesu výberových konaní na organizátorov a neukončenie procesu schvaľovania a zazmluvňovania urgentných príjmov.Ministerstvo zdravotníctva vybralo v prvom kole podľa šéfky rezortu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí. Druhé kolo tendra bude trvať do konca júla. Rezort v ňom hľadá prevádzkovateľov 47 ambulancií pre dospelých a 35 ambulancií pre deti a dorast. Šéfka rezortu pripustila, že v prípade potreby sa ako krajné riešenie opäť zavedie pre lekárov povinnosť vykonávať pohotovostné služby. Kalavská však odmietla, že by hrozil kolaps ambulantných pohotovostí. O tom hovorila okrem malých a stredných nemocníc aj strana SaS.Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.