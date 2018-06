Odborníkom chýba nevyčíslenie vplyvov zastropovania dôchodkového veku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Nevyčíslenie možných finančných vplyvov či zbytočný politický marketing. Takto vnímajú niektorí odborníci návrh koaličnej strany Smer-SD na zmenu ústavného zákona, ktorým sa má na Slovensku zastropovať dôchodkový vek. Inštitút finančnej politiky (IFP) varuje pred rastom výdavkov na penzie, ale aj pred nižšími dôchodkami.poznamenal počas odbornej konferencie k ústavnému zákonu analytik inštitútu Iness Radovan Ďurana.Zastropovanie dôchodkového veku bude podľa jeho slov znamenať budúce vyššie náklady pre dôchodkový systém. Tie sa dajú riešiť buď tým, že sa presmerujú prostriedky z iných rezortov na dotovanie Sociálnej poisťovne (SP), alebo sa zníži miera náhrady, teda samotná výška dôchodkov. To už je vec, ktorá sa bude riešiť za 20 rokov. Ale iná cesta nie je. Buď sa zoberú peniaze zo štátneho rozpočtu, alebo sa znížia dávky, ktoré vypláca SP, alebo sa znížia dane a odvody, ktoré už dnes ľudia platia vo výške 23 % len na prvý pilier, tvrdí Ďurana. Podľa neho nie je potrebné ústavne zakotviť ani inštitút minimálnej mzdy.doplnil Ďurana.Zastropovanie dôchodkového veku za súčasť politického marketingu označil viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.skonštatoval. Podľa Machunku tento návrh predstavuje viaceré riziká z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií.poznamenal Machunka.Riaditeľka IFP Lucia Šrámková priblížila, že strop na dôchodkový vek zvýši výdavky na dôchodky.uviedla na konferencii Šrámková. Na dôchodok by tak podľa IFP v dôsledku prijatia návrhu išli ľudia skôr, ale s nižšími dôchodkami.vyčíslila Šrámková. Človek, ktorý by podľa súčasnej legislatívy odišiel do dôchodku v roku 2070, bude môcť odísť o takmer štyri roky skôr, no jeho dôchodok bude podľa prepočtov IFP nižší približne o 14 %.Poslanci tiež navrhujú, aby boli v Ústave SR ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia.vysvetlila generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia v rezorte práce Jana Kolesárová.Poslanci tiež v novele navrhujú, aby štát podporoval dobrovoľné sporenie na dôchodok.dodala Kolesárová.