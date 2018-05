Odbory: Ak VW SK nepristúpi na plnenie záväzku, podáme žalobu

Volkswagen Slovakia Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) - Vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) porušuje záväzok vplývajúci z platnej kolektívnej zmluvy, a to nevyplácaním príspevku na dopravu a ubytovanie zamestnancom v martinskom závode, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť od 1. januára 2018. Píše sa v stanovisku, ktoré v piatok poskytla TASR Jolana Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen (MOV).Podľa stanoviska ak vedenie nepristúpi k naplneniu záväzku voči zamestnancom Volkswagenu a nedoplatí martinským zamestnancom dlžnú sumu, Moderné odbory Volkswagen, ako väčšinová odborová organizácia zastupujúca všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia, pristúpi k podaniu žaloby voči vedeniu spoločnosti v zmysle platnej legislatívy.tvrdí Julkeová.Napriek neustálym výzvam na splnenie záväzku voči martinským kolegom, ktorému sa zamestnávateľ sám zaviazal v kolektívnom vyjednávaní, vedenie spoločnosti žiadosti odborovej organizácie dlhodobo ignorovalo a nebolo ochotné určiť žiaden termín pre uskutočnenie rokovania, nehovoriac o snahe vyriešiť vzniknutú situáciu.Moderné odbory Volkswagen požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa v predmetnej veci. Vedenie spoločnosti však zmarilo aj túto možnosť dohodnutia sa na riešení situácie a to tak, že poskytlo nepravdivé informácie sprostredkovateľovi o tom, že tento príspevok martinským kolegom vyplácajú, ale v inej výške.Až po poslednej výzve MOV na vyplácanie tohto príspevku predtým, než podá žalobu na príslušný súd, navrhlo vedenie VW SK termín rokovania až na 13. mája. MOV tento termín zamietli a to z dôvodu, že zamestnávateľ dal návrh na krátenie tohto príspevku pre martinských zamestnancov.Volkswagen Slovakia si váži prácu odborových organizácií a považuje ich za svojich partnerov. Preto je aj k tejto téme pripravený rokovať v snahe prijať čo najlepšie riešenie s ohľadom na zachovanie dlhodobej perspektívy spoločnosti i pracovných miest pre našich spolupracovníkov. Píše sa v stanovisku vedenia VW SK, ktoré TASR sprostredkoval hovorca Michal Ambrovič. Ako uviedol, Volkswagen Slovakia vypláca všetkým svojim spolupracovníkom priemernú mesačnú mzdu vo výške 1854 eur, čo takmer dvojnásobok priemerného platu na Slovensku. Od 1. januára 2018 došlo k zvýšeniu tarifných miezd o 4,7 %, od novembra je pripravené ďalšie zvýšenie miezd o 4,1 %. Okrem tarifných miezd vypláca spoločnosť 13. a 14. plat a poskytuje množstvo ďalších finančných i nefinančných benefitov.