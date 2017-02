Odbory sa dohodli s vedením ŽSR, zamestnancom stúpnu platy o 35 eur

Rušňovodič vystupuje z vlaku na železničnej stanici v utorok 5. mája 2015 vo Frankfurte nad Mohanom. Odborový zväz nemeckých rušňovodičov (GDL) začali päťdňový štrajk s platnosťou od utorka 2.00 h SELČ do nedele 10. mája 9.00 h SELČ. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. februára (TASR) - Odbory sa dnes dohodli s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), kolektívne vyjednávanie sa tak vo firme skončilo. Obidve strany sa dohodli na zvýšení tarifných miezd všetkých zamestnancov o 35 eur a priemerné ročné prémie prepočítané na jedného zamestnanca budú vo výške 1100 eur.konštatoval generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Nová kolektívna zmluva by mala byť podľa jeho slov podpísaná v najbližších dňoch a platiť má od 1. marca 2017.doplnil. Je to podľa neho úloha vedenia, ktoré pristúpilo na to, že prevezme za toto rozhodnutie zodpovednosť.avizoval Erdössy.V novej kolektívnej zmluve vedenie ŽSR už napríklad súhlasilo aj so znížením týždenného fondu pracovného času na 36 hodín u zamestnancov na pracoviskách s nepretržitým pracovným režimom bez zníženia mzdy. Zároveň budú mať zamestnanci naďalej nárok na 12 dní pracovného voľna s náhradou mzdy na vlastné vyšetrenie, alebo vyšetrenie rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení.Pri odchode do dôchodku sa im poskytne odmena 100 eur za každý odpracovaný rok. Odmena sa bude poskytovať aj každému zamestnancovi pri životnom jubileu 50 a 60 rokov. Novinkou pri tejto odmene bude to, že pri odpracovaní 30 a 35 rokov dostane zamestnanec jednorazovú odmenu vo výške 600 eur a nad 35 rokov vo výške 700 eur. Železnice tiež zvýšili výšku odmien pri pracovných výročiach zo sociálneho fondu a majú naň nárok aj zamestnanci na materskej dovolenke.