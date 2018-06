Odbory v automobilke obvinili vedenie, že marí hlasovanie o štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 2. júna (TASR) – Odbory v trnavskej automobilke obvinili vedenie závodu, že marí hlasovanie o štrajku. Vedenie to odmieta a reaguje, že viacerí zamestnanci ho oslovili s otázkou, ako postupovať, ak chcú svoj súhlas so štrajkom odvolať.Hlasy pre vyhlásenie štrajku začala Základná organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) Kovo v automobilke zbierať pred niekoľkými dňami. Predchádzalo tomu vyhlásenie štrajkovej pohotovosti po tom, ako sa pri rokovaní o kolektívnej zmluve strany nedokázali dohodnúť na navýšení miezd.uviedol predseda ZO OZ Kovo PCA Slovakia Milan Minárech v piatok 1. júna. ZO považuje takéto konanie za marenie a zasahovanie do hlasovania o štrajku, porušenie zákona a ďalších noriem.OZ odmieta aj spôsob distribúcie odvolaní súhlasov.uvádza sa vo vyhlásení ZO. Podľa predsedu Minárecha bude ZO akékoľvek dokumenty, ktorých cieľom je nahradiť legálnu hlasovaciu listinu o vyhlásení štrajku považovať vo vzťahu k hlasovaniu o štrajku za irelevantné.dodal Minárech.Vedenie PSA Groupe Slovakia v reakcii uviedlo, že za posledné dni dostalo veľa otázok a podnetov, ktoré poukazujú na vážne pochybenia pri hlasovaní o štrajku, ktoré organizuje odborová organizácia.uviedol v stanovisku hovorca Peter Švec.Automobilka preto v utorok 29. mája požiadala OZ Kovo o stanovisko, čo by poradili zamestnancom, ktorých zastupujú a ktorí zmenili názor a nechcú byť účastníkom štrajku.oznámil Švec.Automobilka, ako dodal, odmieta, že by akokoľvek marila hlasovanie o štrajku a že by pod nátlakom dávala podpisovať zamestnancom akékoľvek dokumenty.Hlasovanie o štrajku začala odborová organizácia po 11 mesiacoch od začatia vyjednávania, keď jej automobilka poslala návrh novej kolektívnej zmluvy.