Odbory v Škode pohrozili, že zredukujú nadčasy, ak sa výroba presunie

Praha 5. októbra (TASR) - Odborové zväzy Škoda Auto, českej dcéry koncernu Volkswagen (VW), dnes pohrozili, že zredukujú nadčasovú prácu, ak materská spoločnosť presunie výrobu niektorého z modelov Škoda do Nemecka.Manažéri Volkswagenu a odbory v Nemecku sa snažia obmedziť konkurenciu lacnejšej Škody tým, že presunú časť jej produkcie do Nemecka. Chcú tiež, aby česká značka platila viac za spoločné technológie.Správa zo stredy (4.10.), ktorá sa odvoláva na zdroje z automobilky, vyvolala obavy zo straty pracovných miest v Škode. Tá je pritom najväčším exportérom v Česku. Jej odbyt v uplynulých rokoch výrazne rástol a prekonal hranicu 1,1 milióna vozidiel.Škode sa tak darí neustále dosahovať rast na úkor konkurencie, medzi ktorú patrí aj sesterská značka VW. Prevádzková marža Škody vlani dokonca prekonala maržu výrobcu luxusných vozidiel Audi.Dôvodom sú podľa niektorých členov koncernu VW nespravodlivé výhody Škody. Šéf hlavného odborového zväzu Škody Jaroslav Povšík to odmieta." povedal. A zdôraznil, že za týmto úspechom je obrovské nasadenie všetkých zamestnancov aj práca cez víkendy na úkor rodinného života.Povšík dodal, žeOčakáva sa, že napätie medzi značkami koncernu VW vyvrcholí pred zasadaním dozornej rady 17. novembra, na ktorom sa majú schváliť ročné investičné rozpočty.České odbory varovali, že akýkoľvek presun výroby by mohol mať za následok stratu až 2000 pracovných miest v Škode, ktorá na konci roku 2016 zamestnávala 28.000 osôb (bez dočasných zamestnancov).Český premiér Bohuslav Sobotka v reakcii na správy o presune výroby vyhlásil, že sa chce stretnúť s vedením a odbormi Škody, aby s nimi prediskutoval avizované zmeny.