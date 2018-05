Odbory v trnavskej automobilke zbierajú hlasy na vyhlásenie štrajku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 25. mája (TASR) – Odborári Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia začali v piatok po uplynutí lehoty na dohodu pred sprostredkovateľom o zvýšení miezd zamestnancov so zbieraním hlasov na vyhlásenie štrajku. Odbory vstúpili do štrajkovej pohotovosti po tom, ako s vedením nevedeli zosúladiť predstavy o sume a percente zvýšenia.povedal pre TASR podpredseda ZO OZ KOVO František Gajdoš. Lehotu na získanie dostatočného počtu hlasov si odborári nestanovili, zamestnancov oslovujú počas výmeny výrobných zmien priamo pred podnikom.Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odbory začiatkom mája, 24. mája uplynula zákonná lehota na dohodu pred sprostredkovateľom. Vedenie podniku medzitým ohlásilo, že mzdy zamestnancom zvýši paušálne o 54 eur a bude rokovať priamo so zamestnancami. OZ požaduje vyššiu sumu.Rokovanie o znení novej kolektívnej zmluvy začali v automobilke už vlani, natiahli sa v začiatku preto, že bolo potrebné rozhodnúť, ktorá odborová organizácia bude zamestnancov zastupovať. Následne nedošlo ani po viacerých kolách rokovaní s vedením k priblíženiu názorov na kolektívnu zmluvu. Priemerná mzda v automobilke za rok 2017 dosiahla 1465 eur, priemerná mzda robotníkov bola na úrovni 1106 eur.Štrajkovú pohotovosť odbory v automobilke vyhlásili aj v máji 2015.