Odchádzajúci hovorca Spicer: Robiť pre Trumpa bola česť a privilégium

Sean Spicer, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júla (TASR) - Odchádzajúci hovorca Bieleho domu Sean Spicer dnes uviedol, že sa rozhodol zo svojho postu odstúpiť, aby nastávajúcemu riaditeľovi pre komunikačnú stratégiu Anthonymu Scaramuccimu umožnil v tejto funkcii začať od nuly. Podľa Spicera by totiž z tzv. čistého štítu mohol mať momentálne úžitok práve americký prezident Donald Trump.Spicer to telefonicky povedal agentúre AP, ktorá ho oslovila po tom, ako sa dnes v amerických médiách začali šíriť správy o jeho predpokladanej rezignácii. Jej dôvodom mali byť podľa nemenovaných zdrojov oboznámených so situáciou práve Spicerove námietky voči osobe newyorského finančníka Scaramucciho.Spicer podľa vlastných slov cítil, že pre Scaramucciho by bolo najlepšie, ak by si mohol vybudovať svoj vlastný systém a vyšliapať si vlastnú cestu vpred. V krátkom telefonickom rozhovore pre AP sa na adresu Scaramucciho vyjadril veľmi pozitívne, pričom uviedol, že jeho prijatie do funkcie "bude skvelé", keďže "je to tvrdý chlap".Spicer ešte predtým na svojom účte na sociálnej sieti Twitter napísal, že pracovať pre Trumpa a "túto skvelú krajinu" bola preňho česť a privilégium, pričom dodal, že na svojej pozícii zostane až do konca augusta. Biely dom následne oznámil, že vo funkcii ho potom nahradí jeho zástupkyňa Sarah Huckabee Sandersová.Spicerovi už poďakoval aj prezident Trump. Ten uviedol, že je vďačný za prácu, ktorú Spicer odviedol v mene jeho administratívy, ale aj amerického ľudu. Spicera pochválil aj samotný Scaramucci, ktorý ho pred novinármi v Bielom dome nazval "pravým americkým patriotom" a vyjadril nádej, že Spicerovi sa bude aj naďalej dariť a "zarobí obrovské množstvo peňazí".Riaditeľ pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu zodpovedá za prípravu a realizáciu dennej agendy prezidenta, a to aj prostredníctvom mediálnych kampaní. Okrem toho koordinuje tiež prípravu dôležitých prejavov prezidenta, najmä správ pre Kongres.