Odchádzajúci lekári budú v NÚSCH na čiastočný úväzok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Odchádzajúci lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave sú ochotní pracovať v zariadení na čiastočný úväzok aj po prvom novembri, teda v čase, kedy ich výpovede nadobudnú platnosť. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.Na spomínanej možnosti sa s lekármi dohodol minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a vedenie NÚSCH v prípade, ak za nich národný ústav nebude schopný nájsť do tohto času náhradu. Takýto krok má zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti.povedal Drucker.Najviac zdravotníkov odchádza z oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ide o jedno z najdôležitejších pracovísk NÚSCH. K prvému novembru dalo výpoveď dokopy deväť ľudí. Minister Drucker sa do NÚSCH chystá aj na budúci týždeň. Denne komunikuje aj s generálnym riaditeľom NÚSCH Mongim Msollym.Drucker nedávno označil momentálnu situáciu NÚSCH za zlyhanie. Naznačil, že za to niekto bude niesť zodpovednosť. Minister sa chce touto otázkou zaoberať neskôr.povedal Drucker.Lekári podľa vedenia NÚSCH oficiálne neuviedli dôvody ich výpovedí a o zámere odísť neinformovali dostatočne včas. Finančná skupina Penta médiám potvrdila, že odchádzajúci lekári idú pracovať do jej zdravotníckych priestorov. Lekári hľadali vhodný priestor na dlhodobý komerčný prenájom, Penta odmietla, že by šli pracovať pre ňu.Zdravotníci nemali byť v NÚSCH spokojní s technickým vybavením, v nových priestoroch má byť moderné. Rolu mohol podľa vedenia NÚSCH zohrať aj prísľub lepšieho finančného ohodnotenia.