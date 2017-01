Odchádzajúci šéf CIA: Trump by mal konať v mene národnej bezpečnosti

John Brennan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Odchádzajúci šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Brennan odporúča novozvolenému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi zamyslieť sa nad dôsledkami zrušenia sankcií uvalených na Rusko.V rozhovore pre americkú televíziu Fox News Brennan tiež na Trumpa apeloval, aby zvolil vyváženejší prístup pri posudzovaní možných počítačových útokov, z ktorých Spojené štáty obviňujú Rusko. V súvislosti s Trumpovými komentármi Brennen budúceho šéfa Bieleho domu vyzval, aby sazdisciplinoval, aj pokiaľ ide o vyjadrenia na verejnosti či na internete.uviedol Brennan.zdôraznil šéf CIA.Brennan vysvetlil, že CIA mala povinnosť vopred upozorniť nového prezidenta USA na obsah spisu, podľa ktorého Moskva údajne má o Trumpovi kompromitujúce materiály. V tejto súvislosti sa Brennan v mene CIA ohradil proti Trumpovým slovám, keď kritizoval tajné služby za únik háklivých informácií a prirovnal ich štýl práce k praktikám nacistického Nemecka. Brennan poukázal na to, že obsah správy vtedy už bol verejnosti dostupný cez niektoré médiá.Brennanove slová boli reakciou na udalosti z minulého týždňa, keď televízna spoločnosť CNN minulý utorok informovala o existencii správy kompromitujúcej Trumpa. Správa má 35 strán a bola údajne vypracovaná na základe objednávky Trumpových oponentov v Republikánskej strane. Médiám však tieto informácie poskytli demokrati.Zverejnenie dvoch strán výňatkov zo správy i jej úplnej verzie na stránke BuzzFeed vyvolalo ostrú reakciu zo strany Trumpa i jeho tímu, ktorí všetky tvrdenia označili za vymyslené.Trump v stredu na svojej prvejtlačovej konferencii v New Yorku kritizoval tajné služby USA za zverejnenieDenník Wall Street Journal neskôr napísal, že spis diskreditujúci Trumpa vypracoval bývalý agent britskej tajnej služby MI6 Christopher David Steele, ktorý bol v 90. rokoch vyslaný v Moskve. Steele momentálne pracuje v Londýne pre súkromnú spoločnosť Orbis Business Intelligence, ktorá pôsobí vo sfére bezpečnostných a špionážnych služieb.