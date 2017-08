Odchod Británie z EÚ bez dohody by podľa IAE nebol katastrofou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. augusta (TASR) - Obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) po jeho odchode z bloku je síce žiaduca, ale nie nevyhnutná, uviedol Inštitút pre hospodárske záležitosti (Institute of Economic Affairs, IEA) vo svojej správe. Podporil tak premiérku Theresu Mayovú, ktorá opakovane vyhlásila, že žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda.Británia by mala odísť z rozhovorov o obchodnej dohode po brexite, ak jej EÚ ponúkne zlé podmienky, ktoré prinesú protekcionizmus a rast nákladov, uviedol v piatok (18.8.) vo svojej správe think-tank IEA. Namiesto zlých podmienok by mala Británia radšej akceptovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pri obchodovaní s EÚ a snažiť sa dosiahnuť dohodu o nulových clách na rokovaniach o voľnom obchode s kľúčovými partnermi vrátane USA.povedal Jamie Whyte, riaditeľ pre výskum v IEA.Obchodné rokovania budú jedným z najkomplikovanejších bodov rokovaní o brexite. Británia a najmä lobistické skupiny podnikateľov by chceli udržať čo najhladšie pokračovanie obchodnej výmeny s EÚ, "bez treníc", zatiaľ čo politici z EÚ opakovane naznačili Británii, že po odchode z jednotného trhu nebude môcť z neho profitovať tak ako doteraz.V tejto chvíli sa však o obchode nerokuje. Brusel odmieta diskutovať o obchode, kým sa nevyriešia otázky práv občanov EÚ v Británii a tzv. účtu za brexit. Doterajšie pomalé tempo rokovaní však vyvoláva obavy, že Británia opustí EÚ pred uzavretím obchodnej dohody.IEA zverejnil svoju správu niekoľko dní po tom, ako Británia prišla s návrhom na colnú úniu. Guy Verhofstadt, vyjednávač Európskeho parlamentu pre brexit, ho označil za "fantáziu". Vláda v Londýne ním v podstate priznala, že jej uteká čas, a preto by chcela prechodné obdobie. To by jej umožnilo preklenúť čas medzi odchodom z EÚ v marci 2019 a uzavretím novej obchodnej dohody. Počas tohto obdobia by síce Spojené kráľovstvo vystúpilo z colnej únie EÚ, ale pokračovalo by v obchodnej výmene s krajinami bloku takmer bez zmien, a zároveň rokovalo o nových obchodných zmluvách s tretími štátmi.Obchod sa po brexite nezastaví, aj keď sa obom stranám nepodarí dosiahnuť dohodu, uviedla IEA. Namiesto toho by výmena tovarov podliehala pravidlám WTO, čo by zabránilo EÚ v tom, aby vyrubila "trestajúce dane" na tovary. A zavedenie ciel by poškodilo európskych spotrebiteľov, tvrdí IEA, ktorý odporúča Británii, aby sa jednostranne vyhla zavedeniu ciel a zároveň povzbudila obchodných partnerov, vrátane EÚ, aby urobili to isté.povedal Thomas Sampson, ekonóm na London School of Economics, ktorý nevidel správu IEA.Ale Sampson zároveň varoval pred popieraním významu európskeho trhu pri rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch. Pripomenul, že EÚ je najväčším obchodným partnerom Spojeného kráľovstva. Vlani sa podieľala takmer 50 % na jeho celkovom importe aj exporte.povedal.