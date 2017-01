Odchod Británie z jednotného trhu skomplikuje jej obchodné vzťahy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Viedeň 19. januára (TASR) - Odchod z jednotného trhu Európskej únie (EÚ) nie je dobrým nápadom a Británii skomplikuje obchodné vzťahy, komentoval prípravy Londýna na tvrdý brexit nobelista Angus Deaton. Okrem toho podľa očakávania mnoho finančných firiem opustí Londýn, povedal škótsky ekonóm pre rakúsku televíziu ORF. Dodal však, že ho utorkový (17. 1.) prejav britskej premiérky Theresy Mayovej neprekvapil.Deaton tiež pochybuje o tom, že Británia môže dosiahnuť dobrú obchodnú dohodu v priebehu dvoch rokov vyhradených na rokovania o vystúpení z EÚ. "Na vyrokovanie takejto dohody je potrebný čas a navyše ochota robiť ústupky z oboch strán, "čo v tejto chvíli nevidím", uviedla oxfordská profesorka Ngaire Woodsová. EÚ nemôže podľa nej venovať celú svoju energiu rokovaniam s Britániou. Navyše európski lídri majú obavy, že keby bol odchod Británie príliš hladký, posilnilo by to odstredivé sily v rámci EÚ.Mayovej hrozby, že Británia výrazne zníži dane, aby prilákala firmy a investorov, neberú obaja ekonómovia sa príliš vážne. Podľa Woodsovej britská premiérka musela ukázať, že má nejaký plán B, ale mnohí Briti hlasovali za brexit práve z dôvodu frustrácie z narastajúcej sociálnej nerovnosti. A urobiť z Británie daňový raj nie je práve vízia zvýšenia férovosti. Aj Deaton pochybuje o tom, že by si Londýn mohol dovoliť zníženie daňových príjmov.Švajčiarsko, ktorému sa darí aj bez členstva v EÚ, môže byť vzorom pre Britániu len v obmedzenej miere, myslí si profesor ekonómie na univerzite v St. Gallene a šéf viedenského inštitútu IHS Christian Keuschnigg. Švajčiarsko má lepšiu pozíciu, keďže bilaterálne vzťahy sa formovali dlho. "" povedal Keuschnigg pre ORF. Naopak, Británia vykoná jednostranný akt a explicitne sa snaží vystúpiť z EÚ.