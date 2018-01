Odchod Dúbravku do Newcastle stojí a padá na dohode Sparty s Nituom

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka by napokon predsa mohol zakotviť v Newcastli United. Vedenie pražskej Sparty uvoľní svoju 29-ročnú brankársku jednotku v prípade, že sa v najbližších hodinách dohodne s rumunským klubom FCSB na príchode Florina Nitu, ktorý by mal Dúbravku nahradiť medzi žrďami.Zimné prestupové okno na Britských ostrovoch trvá len do stredajšej polnoci a všetky tri zainteresované kluby tak nemajú veľa času. Dúbravka podľa informácie portálu iDnes.cz odcestoval do Anglicka, Nita je údajne v Prahe a po absolvovaní lekárskych testov by mal s funkcionármi riešiť podpis zmluvy. Pokiaľ sa s nimi nedohodne, stroskotá údajne aj prestup Dúbravku do Newcastlu.Podľa britských médií by mal Dúbravka zamieriť kna polročné hosťovanie, ktoré sa od novej sezóny automaticky zmení na prestup. Sparta za neho získa celkovo 6 miliónov eur. Na Letnú pritom prišiel pred pol rokom ako voľný hráč zo Slovana Liberec.