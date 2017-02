Oddnes sa menia poplatky pri registrácii vozidiel

Na snímke auto pokryté snehom a ľadom. Foto: TASR /AP Na snímke auto pokryté snehom a ľadom. Foto: TASR /AP

Bratislava 1. februára (TASR) – Od dnešného dňa sa mení výpočet registračného poplatku pri evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Účinnosť totiž nadobudla novela zákona o správnych poplatkoch z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Po novom sa výška poplatku bude odvíjať nielen od výkonu, ale aj od veku vozidla.Podľa informácií Ministerstva vnútra (MV) SR sú všetky systémy pripravené a otestované. Oddnes by tak mali nabehnúť v eKolkovom systéme, agendovom systéme MV SR, kioskoch, v mobilnej aplikácii a module správy poplatkov nové sadzby registračného poplatku."Dobrou správou je, že väčšina majiteľov nových áut bude pri ich zápise platiť menej alebo rovnako ako doteraz," konštatoval tlačový odbor rezortu financií. Pre takmer 70 % z nich podľa MF nedôjde k žiadnej zmene a 16 % sa môže tešiť dokonca na nižšie poplatky.Pre najnižšiu výkonnostnú kategóriu do 80 kW, bez ohľadu na to, či ide o nové, jazdené alebo dovezené vozidlo, zostáva poplatok rovnaký, a to 33 eur. Rovnakú sumu budú platiť majitelia starších vozidiel s nízkou zostatkovou hodnotou vyjadrenou vzorcom, ktorý je uvedený v zákone.Naopak, poplatok sa môže zvýšiť majiteľom luxusných a výkonných vozidiel. Pri predaji v poradí druhému a ďalšiemu majiteľovi poplatok tiež vo väčšine prípadov stúpne. Celkovo túto zmenu pocíti podľa ministerstva 16 % vlastníkov áut.Štát pri tvorbe zákona zohľadnil aj ekologický aspekt. Pre vozidlá s alternatívnym pohonom, teda autá na hybridný pohon, CNG, LNG a vodík, sa poplatok vypočítaný podľa vzorca zníži o polovicu. Elektromobily platia už aj v súčasnosti najnižšiu sumu 33 eur.Rezort financií poukázal na to, že zavedenie registračného poplatku v roku 2012 nemalo žiadny vplyv na zníženie počtu registrácií vozidiel v nasledujúcich rokoch."Naopak, počet zaregistrovaných automobilov na Slovensku v roku 2015 dosiahol historické maximum, keď bolo podľa štatistík zaregistrovaných viac ako 108.000 nových vozidiel všetkých kategórií. Rovnako sa v rokoch 2013 a 2014 zvýšil aj počet jednotlivo dovezených vozidiel na Slovensko," uzavrelo MF.