Oddo na lavičke Pescary skončil, Gyömbér mieri do Ruska

Norbert Gyömbér Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Rím 14. februára (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Delfino Pescara 1936 zareagovalo na zlé výsledky ukončením spolupráce s hlavným trénerom Massimom Oddom.Mužstvo z oblasti Abruzzy dočasne povedie Luciano Zauri. Pescara, ktorá je nováčik najvyššej súťaže, nazbierala v 24 kolách len deväť bodov. Na záchranu, ktorá sa zdá byť každým kolom menej reálna, stráca 13 bodov.V poslednom tíme Serie A ukončil podľa talianskych médií svoje hosťovanie z AS Rím aj slovenský reprezentant Norbert Gyömbér, ktorý mal nezhody so spoluhráčmi a nefiguroval preto na súpiske pre nedeľňajší duel s FC Turín. Namierené má do ruského Tereku Groznyj.